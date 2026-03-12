CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un fine settimana di appuntamenti tra cultura, divulgazione scientifica e natura attende residenti e visitatori a Castiglione della Pescaia.

Il primo appuntamento è sabato 14 marzo alle 16:00 al MuVet di Vetulonia, dove proseguono gli incontri collegati alla mostra temporanea “Un mecenate e i suoi tesori. Dalla Collezione archeologica di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona in Roma”. Ospite dell’incontro sarà Stefano Adami, scrittore, filosofo e docente universitario di Letteratura italiana, studioso dalla formazione internazionale che ha svolto attività accademica anche presso la University of California e la University of Chicago, che ha collaborato con il prof. Martin McLaughlin (Oxford) per la traduzione delle Lettere di Calvino (Princeton Uu) ed è autore dell’Encyclopedia of Italian Literary Studies della Princeton University. Nel corso della conferenza, intitolata “Forme Futuriste”, Adami accompagnerà il pubblico in un viaggio tra arte e letteratura, esplorando le espressioni creative del futurismo che, strettamente connesse alla dimensione più profonda dell’individuo, arricchiscono continuamente l’universo esperienziale umano.

La giornata di sabato proseguirà alle 18.00 con un incontro organizzato dal Lions Club Castiglione della Pescaia dedicato al tema “L’Italia nello spazio – Recenti successi e sfide future”. L’evento si terrà presso l’Hotel L’Approdo e vedrà come ospite e relatore Luca Vincenzo Maria Salamone, direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana. L’incontro rappresenta un’importante occasione di divulgazione scientifica per conoscere più da vicino i recenti risultati raggiunti dal nostro Paese nel settore spaziale e le grandi sfide che ci attendono nei prossimi anni. Un viaggio affascinante tra tecnologia, ricerca scientifica e visione del futuro, un’occasione di confronto su un ambito strategico per lo sviluppo economico e tecnologico dell’Italia, sempre più protagonista nei programmi spaziali internazionali.

Domenica 15 marzo alle 14:30 un nuovo appuntamento per vivere da vicino la Riserva Naturale della Diaccia Botrona con la Passeggiata ornitologica alla scoperta del patrimonio naturalistico del territorio osservando da vicino l’avifauna ed imparando a conoscere gli equilibri ambientali di una delle zone umide più importanti della costa toscana. L’attività, gratuita, rientra nel progetto europeo Interreg Marittimo – progetto Ricrea, promosso dalla Provincia di Grosseto con la collaborazione del Comune di Castiglione della Pescaia e del Comune di Grosseto.