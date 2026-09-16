CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti tra cultura, letteratura, ambiente, cicloturismo, arte e memoria quello in programma a Castiglione della Pescaia.

Si comincia venerdì 18 settembre con “Maremma Fruttero!”, una serie di appuntamenti dedicati allo scrittore Carlo Fruttero e ai luoghi della Maremma a lui cari. Alle 21:30, al Cinema Castello, è in programma una proiezione straordinaria de “La donna della domenica”, film tratto dal celebre romanzo scritto da Fruttero insieme a Franco Lucentini. Alla serata interverranno anche Carlotta e Federica Fruttero.

Il programma proseguirà sabato 19 settembre con “Ricordi e letture” la mattina alle 10:00 al cimitero di Castiglione della Pescaia, al quale sarà presente anche Paolo Verri, direttore della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori; alle 16:00 e alle 17:00 una “Passeggiata letteraria” nella pineta di Roccamare, tra i luoghi frequentati dallo scrittore e dall’amico Italo Calvino, accompagnati dalle letture della compagnia teatrale Confine Zero e dai racconti della famiglia Fruttero.

Sempre venerdì, alle 17:00, la Sala consiliare del Comune di Castiglione della Pescaia ospiterà la presentazione di “Maremma Bike Adventure”, il progetto dedicato al cicloturismo che, nell’ambito di Tuscany Sweet Road, propone nuovi itinerari alla scoperta della Maremma Toscana. Dopo il convegno di presentazione, sabato i percorsi saranno testati direttamente dai ciclisti, con itinerari adatti a diverse tipologie di biciclette, dalla strada alla gravel fino alle e-bike, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della Maremma Toscana.

Alle 17:30 di venerdì torna la “Passeggiata alla Casa Rossa”, nell’ambito delle visite guidate a ingresso libero nella Riserva Naturale della Diaccia Botrona, promosse dalla Provincia di Grosseto attraverso il progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea It-Fr.

Nel fine settimana sarà possibile anche visitare il “Giardino Viaggio di Ritorno”, il parco di arte contemporanea del bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti. Le visite guidate sono in programma venerdì 18 e sabato 19 settembre alle 17:00, mentre domenica 20 settembre l’appuntamento è alle 11:00. Sarà un’occasione per immergersi in un luogo originale, dove arte, natura e riflessione si incontrano.

Domenica 20 settembre il MuVet – Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia celebra la 9ª Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, dal titolo “Memorabilia – Piccoli musei, grandi meraviglie”. “Memorabilia” richiama ciò che, tra le collezioni, le storie, gli eventi e le specificità di ciascun piccolo museo, è degno di restare nella memoria. Ma il termine racchiude anche un’altra idea: quella dei piccoli musei come luoghi capaci di mostrare grandi meraviglie e di suscitare, ogni volta, lo stupore della scoperta.

Per l’intera giornata, dalle 10:00 alle 18:00, sarà possibile visitare il museo con ingresso gratuito e, per tutti i partecipanti, è previsto anche un piccolo dono. Un’occasione per scoprire o riscoprire le collezioni archeologiche di Vetulonia e valorizzare il patrimonio custodito nei piccoli musei del territorio.

A chiudere il fine settimana, domenica alle 18:00, alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia, va in scena “Libere Voci – Ballate per le donne nella Resistenza”, uno spettacolo di teatro e musica dal vivo dedicato alle donne che hanno partecipato alla Resistenza. L’iniziativa, inserita nel progetto “Donne e Resistenza” e nelle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione, nasce da una ricerca storica dell’Isgrec.

La regia e i testi sono di Irene Paoletti, le musiche di Emanuele Bocci; sul palco Benedetta Rustici, Elisa Bartoli, Irene Paoletti e Pablo Torregiani. Un appuntamento che intreccia parole, musica e memoria per restituire voce alle storie e alle esperienze delle donne protagoniste della lotta di Liberazione.