CIVITELLA PAGANICO – Si conclude con l’evento in programma sabato 27 giugno, alle ore 18.30, nella sede dell’associazione Archeologica Odysseus, in via Costeggio 13, a Casale di Pari, il programma di iniziative culturali “Odysseus in Spring” realizzato con il patrocinio del Comune di Civitella Paganico.

(foto d’archivio)

L’ultimo appuntamento sarà dedicato a un tema di grande attualità e valore civile: “La tutela del patrimonio culturale. Traffici illeciti e recuperi eccellenti“, incontro che vedrà protagonista Roberto Lai, già detective del Reparto operativo tutela patrimonio culturale dell’Arma dei Carabinieri, protagonista di importanti indagini che hanno consentito di recuperare opere d’arte trafugate, restituendo al Paese una parte significativa della propria memoria storica.

Attraverso il racconto diretto della sua esperienza investigativa, Roberto Lai illustrerà i meccanismi che alimentano il traffico illecito di beni culturali, le attività di contrasto e alcuni dei più importanti recuperi realizzati nel corso della sua carriera.

L’incontro rappresenta la conclusione di un percorso che, nei mesi di aprile, maggio e giugno, ha proposto visite archeologiche, escursioni culturali e conferenze dedicate alla storia e alle radici del territorio, confermando ancora una volta il ruolo dell’associazione Archeologica Odysseus nella promozione della conoscenza e della partecipazione culturale.

Fondata nel 2007 proprio a Casale di Pari, Odysseus ha sviluppato negli anni un’intensa attività di ricerca, divulgazione e valorizzazione dei siti archeologici, collaborando con università e istituzioni e promuovendo un modello di “archeologia partecipata” che coinvolge cittadini e comunità locali.

“Con questo appuntamento si chiude un ciclo di incontri che ha saputo coniugare conoscenza, divulgazione e valorizzazione delle nostre radici – sottolinea la sindaca di Civitella Paganico, Alessandra Biondi –. La presenza di Roberto Lai offre un’occasione preziosa per riflettere sul valore del patrimonio culturale e sull’importanza di proteggerlo, perché la tutela della nostra storia significa custodire l’identità delle comunità. Ringrazio l’Associazione Archeologica Odysseus che, fin dalla sua nascita a Casale di Pari, rappresenta una realtà di riferimento per il nostro territorio. Con passione, competenza e spirito di servizio porta avanti da anni un lavoro straordinario di ricerca, divulgazione e promozione culturale, contribuendo in maniera concreta a far conoscere e valorizzare il patrimonio storico e archeologico di Civitella Paganico”.

Al termine dell’incontro seguirà un aperitivo conviviale.

Per informazioni e prenotazioni:

377 697 1028 – 347 186 4451 [email protected]