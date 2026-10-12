SEGGIANO – Il Castello di Potentino presenta due libri dedicati a due ricchezze italiane spesso trascurate: il patrimonio naturale del Paese europeo con la maggiore biodiversità e le tradizioni della cultura contadina.

Il 25 ottobre, alle ore 11.30, al Castello di Potentino, l’evento a ingresso gratuito e aperto a tutti.

La genesi di “Filo“

Da 26 anni Charlotte Horton vive nel medievale Castello di Potentino, a Seggiano, che ha restaurato con competenza e amore. Coltiva la vite, seguendo i metodi tradizionali che ha appreso dai contadini della Valle del Potentino. «Tutto ciò che facciamo qui si basa sulle esperienze che le generazioni precedenti ci hanno trasmesso. Possiamo comprendere la natura solo se comprendiamo il sapere di coloro che hanno lavorato al suo interno per secoli».

Da anni promuove numerosi progetti che, sotto la guida di professori di archeologia e antropologia, esplorano il patrimonio etrusco e medievale della valle e la cultura quotidiana, la cultura agricola dei suoi abitanti.

Negli ultimi anni, innumerevoli abitanti sono stati intervistati su questi temi. Alcune di queste interviste, ricchissime di dettagli, sono ora raccolte nel volume pregiato e bilingue “Filo“, da lei curato (interviste: Erika Comina, fotografie: Lorenzo Filoni, traduzione: Lia Mannucci).

Domenica 25 ottobre, alle ore 11.30, Filo sarà presentato al Castello di Potentino, in un evento a ingresso gratuito, come capita per tutti gli eventi, e aperto a tutti gli abitanti dell’Amiata e dei dintorni.

Il conduttore dell’evento sarà John Hooper, corrispondente dall’Italia e dal Vaticano per The Economist.

Saranno presenti tutte le persone intervistate, l’architetta Barbara Catalani, il frate francescano e archeologo fra Simone Schiavone e il professor Phil Perkins, uno specialista dell’epoca etrusca, per parlare dei progetti di ricerca e conservazione nell’area.

“L’Italia nascosta” di Edward Cutler

Un secondo libro, pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Rizzoli, sarà presentato sempre il 25 ottobre al Castello di Potentino insieme a Filo.

Si tratta del libro di Edward Cutler: “L’Italia nascosta. Come la natura ha plasmato il nostro Paese“.

Lo storico dell’arte inglese, che vive in Maremma dal 2009, scoprì per caso, insieme a suo figlio, una salamandra che si trova ormai soltanto in questa zona: un animale che abitava la Terra insieme ai dinosauri 90 milioni di anni fa e che è sopravvissuto fino ai giorni nostri.

Una sorta di fossile vivente. Questa scoperta lo spinse a dedicare anni allo studio della storia naturale dell’Italia, con risultati sorprendenti: chi sa, per esempio, che l’Italia possiede la maggiore biodiversità d’Europa, con oltre 60.000 specie animali, di cui 5.000 esistono esclusivamente in Italia, e 8.000 specie vegetali?

Questo straordinariamente ricco patrimonio naturale merita la stessa attenzione dei tesori culturali, come Michelangelo e Leonardo da Vinci, sostiene Edward Cutler, che invita gli italiani a essere orgogliosi di questa ricchezza del proprio Paese, ancora troppo nascosta. Charlotte Horton ed Edward Cutler, due italiani di cuore, ci invitano a scoprire di più sul meraviglioso Paese in cui viviamo: le ricchezze della sua cultura e della sua natura.