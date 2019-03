Cucinare senza sprechi è possibile: in città arriva “Bucce da chef”

GROSSETO – Sabato 30 marzo alle ore 17.30 al negozio Hortus in Urbe dell’azienda agricola di Campagna Amica “Il Campo” di Marco Piccioni è in programma l’evento “Bucce da Chef” in via Garibaldi 30 a Grosseto. La brillante agrichef Coldiretti, Paola Chiellini, metterà a disposizione il suo sapere, per utilizzare al meglio gli ortaggi, con ecoconsigli e pratiche strategie, ci accompagnerà nel gustoso e salutare mondo verde, per imparare a cucinare tutte le parti degli ortaggi e creare ricette del territorio con prodotti esclusivamente a km 0.

“L’Agrichef Coldiretti è un cuoco contadino – afferma Paolo Giannini, direttore di Coldiretti Grosseto – che lavora negli agriturismi di Campagna Amica e in cucina utilizza i prodotti da lui stesso coltivati nella sua azienda dove l’accoglienza diventa un momento fondamentale per la promozione del territorio e del buon cibo, ponendo la massima attenzione sulla valorizzazione dei prodotti locali e sulle ricette tradizionali. La presenza degli agrichef è importante anche nei mercati e nei punti vendita degli agricoltori di Campagna Amica che si sono trasformati nel tempo da luoghi di commercio a momenti di aggregazione, svago, socializzazione e formazione con lo svolgimento di variegate attività, dai cooking show ai tutorial per la spesa fino ai laboratori didattici per i bambini”.

Il punto vendita Hortus in Urbe, aperto dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle ore 20 tutti i giorni, domenica e lunedì mattina esclusi​, offre prodotti dell’azienda agricola come frutta e verdura, passata di pomodoro, sottoli, conserve, confetture, olio e prodotti di altre aziende agricole tutti rigorosamente della nostra provincia, rappresenta un traguardo importante per l’azienda Il Campo che già è presente al mercato di Campagna Amica di via Roccastrada 2 il martedì e il sabato dalle 8 alle ore 13 e al Chiostro di San Francesco il giovedì dalle 8 alle ore 13 a Grosseto e il sabato anche a Follonica all’area ex Parco Centrale dalle 8 alle 13.