“Cromatica tutti i colori della musica”: Midnight Saxophone Quartet in concerto a Principina

PRINCIPINA A MARE – Il festival lirico musicale “Cromatica tutti i colori della musica” si sposta nella località di Principina a Mare e presenta un concerto interamente dedicato a composizioni per 4 sassofoni con il Midnight Saxophone Quartet.

Un repertorio variegato che condurrà il pubblico in un viaggio tra vari stili e generi musicali: dalla musica Classica, proponendo il famosissimo Largo al factotum, tratto dal Barbiere di Siviglia passando, attraverso composizioni originali scritte per il gruppo, fino ad arrivare ad appassionanti tango e la musica latinoamericana.

Il Midnight Saxophone Quartet si esibisce regolarmente in Italia in numerose occasioni, avendo avuto modo di partecipare ad importanti manifestazioni quali la Giornata Europea della Musica, diverse edizioni del Festival “Borghi e Valli”, la VII Edizione del Festival “Musica intorno al Pizzo d’Evigno”, la X Edizione del Festival Fiati, la Rassegna Internazionale di Musica Classica “Appunti Sonori” e molti altri. All’estero, il Midnight Saxophone Quartet ha un notevole seguito in Giappone, paese nel quale il quartetto è stato in tournée nel 2017.

Nel 2018 pubblica il suo primo disco dal titolo “Serenata a Midnght”. Il disco rappresenta appieno il repertorio che caratterizza i concerti dal vivo, spaziando dalla musica classica alla musica contemporanea per quartetto di sassofoni, da trascrizioni a brani dedicati al Midnight Saxophone Quartet.

Il Concerto si svolgerà nella deliziosa chiesa di Santa Teresa di Lisieux a Principina a Mare domenica 14 luglio alle alle 21.15. Ingresso libero.