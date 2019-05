Croce Rossa in festa: una settimana di screening gratuiti in città. Tutto il programma

FOLLONICA – Il Comitato Cri di Follonica organizza alcune iniziative a carattere promozionale e sanitario, in occasione della “Settimana della Croce Rossa”.

Si parte lunedi 6 maggio dalle 16 alle 19 in piazza Sivieri con il dottor Franco Neri che effettuerà visita cardiologica ed elettrocardiogramma. Poi Mercoledì 8 maggio, stesso orario e luogo, con altri screening ed esami, quali glicemia, colesterolo, pressione ed esame audiometrico a cura della dottoressa Claudia Orizzonte. Giovedi 9, invece, con una breve cerimonia a carattere istituzionale che avverrà alle 16, sempre sotto l’Obelisco, sarà consegnata la bandiera della Croce Rossa al sindaco della Città di Follonica.

Infine, sabato 11 maggio dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede Croce Rossa di via della Pace, il dottor Gino Balestri effettuerà un controllo dei nei con la dermoscopia in epiluminescenza. Nel pomeriggio esposizione di mezzi ed attrezzature in dotazione alla Cri in piazza Sivieri, con dimostrazioni del Nucleo Cinofili.

“La Settimana della Croce Rossa è un’ iniziativa molto antica che risale ai primi anni del secolo scorso – dice il presidente della delegazione del Golfo, Giorgio Lolini – durante il Ventennio si celebrava la “Giornata delle Due Croci” che univa la Croce Rossa alla lotta contro la tubercolosi. Successivamente fu sviluppata proprio come settimana e propagandata nelle scuole e celebrata in tutta Italia con tanto di messaggi augurali del Capo dello Stato e del Governo. Questo fino agli anni ’60. Oggi si prosegue nel solco di quella tradizione con lo stesso scopo: diffondere gli ideali di Croce Rossa e promuoverne l’immagine. Grazie alla collaborazione dei dottori Franco Neri, Gino Balestri e Claudia Orizzonte, inoltre, riusciamo anche ad offrire degli esami molto importanti e quindi auspico la partecipazione dei nostri concittadini. Ma non solo per sottoporsi a visite mediche, ma anche giovedì 9 quando alle 16 consegneremo la nostra gloriosa bandiera nelle mani del sindaco Andrea Benini per l’esposizione dal Palazzo Comunale””.