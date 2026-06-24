GROSSETO – Si avvia alla conclusione il calendario di appuntamenti organizzati da Radio Stop all’interno della GRande Estate di Grosseto 2026, una serie di eventi che nelle ultime settimane hanno animato il cuore della città richiamando migliaia di persone in Piazza Dante.

Dopo l’esordio del Radio Stop Festival del 16 giugno e la grande partecipazione registrata il 23 giugno, Radio Stop ha proposto anche la serata del 18 giugno con i Garibaldi Bros, che ha trasformato Piazza Dante in una grande festa all’insegna della musica e dell’intrattenimento dal vivo, confermando il forte legame tra il pubblico grossetano e gli eventi dell’emittente.

Ora l’attenzione è tutta rivolta all’ultimo appuntamento della rassegna: giovedì 25 giugno, alle ore 21.30, andrà in scena il coinvolgente Radio Stop Party, uno spettacolo pensato per far cantare e divertire il pubblico di tutte le età.

Ospite speciale della serata sarà Cristina D’Avena, artista amatissima da generazioni di italiani e interprete delle più celebri sigle dei cartoni animati. Un concerto-evento capace di unire grandi e piccoli attraverso canzoni che hanno accompagnato l’infanzia di milioni di persone e che ancora oggi continuano a emozionare e coinvolgere.

La serata conclusiva rappresenta il coronamento di un percorso che ha visto Radio Stop protagonista della programmazione estiva grossetana, portando in città spettacoli gratuiti, artisti di livello nazionale e momenti di aggregazione che hanno valorizzato il centro storico e l’offerta culturale del territorio.

L’appuntamento è quindi per giovedì 25 giugno alle ore 21.30 in Piazza Dante a Grosseto, con ingresso libero, per una grande festa finale che chiuderà nel migliore dei modi l’esperienza di Radio Stop nella GRande Estate di Grosseto 2026.