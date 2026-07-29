CASTEL DEL PIANO – Il paese si prepara ad accogliere Cristiano Militello. Sabato 1° agosto, alle ore 21.15, piazza Garibaldi ospiterà lo spettacolo del noto comico, cabarettista e inviato televisivo, tra i volti più conosciuti della comicità italiana.

L’iniziativa fa parte del Sorgenti film festival, la rassegna nata nel 2020 sotto la direzione artistica di Gianmarco Nucciotti e Andrea Muzzi, che coinvolge i Comuni del Monte Amiata con incontri, spettacoli, proiezioni e concerti. Il festival nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al mondo del cinema e dello spettacolo e, allo stesso tempo, valorizzare i paesaggi e le località amiatine anche come possibili scenari per produzioni cinematografiche.

Cristiano Militello

Cristiano Militello ha iniziato il proprio percorso artistico nel cabaret toscano, partecipando anche alla trasmissione “Vernice Fresca” con Carlo Conti. Da molti anni è uno dei protagonisti di “Striscia la notizia”, dove cura la popolare rubrica “Striscia lo Striscione”, dedicata agli striscioni, ai cartelli e alle interviste più divertenti raccolte negli stadi italiani.

Il suo spettacolo porta a Castel del Piano una serata costruita sull’ironia, sull’osservazione della vita quotidiana e su quella comicità immediata che ha reso Militello uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico televisivo e teatrale.