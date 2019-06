“Criptovalute, curiosità e fascino, dai Bit Coin alle insidie del Web”: incontro a Grosseto

GROSSETO – Le criptovalute sono il tema di discussione dell’ultimo appuntamento dell’annata lionistica 2018-2019 del Club Lions Grosseto Host. Aspettando la cerimonia del passaggio della campana, in calendario il 21 giugno, la conferenza-dibattito di venerdì 7 giugno alle 18:45 presso l’hotel Granduca, in via Senese, si articola su un tema di forte impatto e grande attualità. “Criptovalute, curiosità e fascino, dai Bit Coin alle insidie del Web” è il titolo dell’evento che il Club Lions Grosseto Host propone all’attenzione dei cittadini grossetani e dei suoi soci. L’argomento continua ad essere infatti, in tutto il mondo, oggetto di curiosità, interesse, contraddizioni, contrapposizioni e polemiche, in un clima di grande incertezza.

Prova a chiarire ogni aspetto l’ex direttore dell’Ufficio Organizzazione e Sicurezza Informatica del Montepaschi Siena, Gianfranco Bimbi. Segue dibattito. Modera Giuliano Parlanti, presidente Club Lions Grosseto Host.

Ingresso libero.