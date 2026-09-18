MANCIANO – Il Comune di Manciano promuove “Crescere senza farsi male. Sessualità, dipendenze e relazioni consapevoli”, l’incontro con Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa, in programma martedì 22 settembre, dalle ore 17 alle 19, al Cinema di Manciano. La partecipazione è libera e gratuita.
L’appuntamento è rivolto ai giovani, alle famiglie, agli insegnanti e più in generale a tutta la cittadinanza e nasce con l’obiettivo di affrontare alcuni temi particolarmente delicati e attuali, legati alla crescita, alla sessualità, alle dipendenze e alle relazioni affettive.
L’incontro sarà un’occasione per approfondire dinamiche che interessano soprattutto le nuove generazioni, ma che chiamano in causa l’intera comunità educante, a partire dalle famiglie e dalla scuola. Attraverso l’esperienza professionale di Roberta Bruzzone saranno affrontati comportamenti, rischi e fragilità che possono emergere nelle relazioni e nei percorsi di crescita, con particolare attenzione alla prevenzione e alla capacità di riconoscere situazioni potenzialmente problematiche.
«L’inclusione e l’attenzione alle persone sono principi che devono tradursi in azioni concrete – dichiara il vicesindaco di Manciano Roberto Bulgarini –. Come Amministrazione stiamo investendo risorse e progettualità in ambiti che riteniamo fondamentali per la nostra comunità, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno e di essere vicini soprattutto a chi può avere maggiore bisogno di ascolto, sostegno e strumenti adeguati: bambini, ragazzi, famiglie e anziani. Questo incontro si inserisce proprio in questo percorso. Parlare di sessualità, dipendenze e relazioni significa occuparsi della crescita e del benessere dei nostri giovani, ma anche aiutare le famiglie e chi ha un ruolo educativo ad affrontare situazioni sempre più complesse. La presenza di una professionista come Roberta Bruzzone rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento, perché crediamo che prevenzione, consapevolezza e inclusione siano parte di una comunità capace di prendersi cura delle persone».