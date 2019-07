“Creature fantastiche marine”: al porto il laboratorio di disegno creativo per bambini

MARINA DI SCARLINO – La Marina di Scarlino e la Federighi Editori presentano “Creature fantastiche marine”, incontro con l’illustratrice Celina Elmi e laboratorio di disegno creativo per bambini. L’appuntamento è per sabato 6 luglio alle 17.30 al Porto di Scarlino.

Celina Elmi racconterà ai bambini come si crea un personaggio e terrà un laboratorio di disegno dal titolo “A pesca di personaggi”. Attraverso un gioco creativo, l’illustratrice disegnerà alcuni personaggi marini nati da piccole “pescate” a caso. In seguito i bambini potranno sperimentare autonomamente il gioco, inventando nuove creature, dando loro un nome e una storia.

Celina Elmi ha pubblicato con Federighi Editori una ventina di libri per bambini. Lavora come illustratrice, grafica e redattrice e si occupa di laboratori creativi che tiene in scuole, musei, biblioteche e enti culturali in Italia e all’estero.