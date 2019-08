Cosplay contest al Forte Stella: ecco come partecipare e premi

PORTO ERCOLE – Al Forte Stella di Porto Ercole, il giorno 31 agosto dalle 18 alle 21, si terrà “Fortress of fantasy”. In occasione della bella mostra dell’artista italo-giapponese Yuriko Damiani dal titolo “L’Oro del Sol Levante sulla Costa d’Argento”, in programma al Forte fino al 15 settembre, il Comune di Monte Argentario e Chora Società cooperativa (ente gestore delle fortezze comunali dell’Argentario) hanno deciso di proporre un evento legato alla cultura pop contemporanea giapponese: un contest dedicato ai cosplayer, che potranno animare e colorare il Forte con i propri costumi. Quello più originale ed accurato verrà premiato con un manga d’autore e d’annata.

Costo d’ingresso: 5 euro, bambini fino a 10 anni gratis. Per info: fortezzeargentario@gmail.com