Cortometraggi proiettati nelle vetrine dei negozi: in centro arriva l’Hexagon Film Festival

GROSSETO – La prima edizione dell’Hexagon Film Festival debutta venerdì 13 settembre nel centro storico di Grosseto con la sezione “Corti in vetrina”.

Appuntamento per l’inaugurazione alle 17 al “Comix Cafè” in piazza San Michele, una delle dieci attività commerciali nelle cui vetrine saranno proiettati i cortometraggi di questa sezione. Le altre sono Ottica Ballerini (corso Carducci 59), Parronchi Abbigliamento (corso Carducci 78), Libreria Paoline (piazza Innocenzo II), Libreria Mondadori (corso Carducci 9), Wineria Drink&Shop (via d’Azeglio 29), Libreria Palomar (piazza Dante 18), Vermuttino (piazza Dante 13), Hortus in Urbe (via Garibaldi 30) e Wooden Beer Shop (via Unione 11). Dalle 17 a mezzanotte sugli schermi allestiti nelle vetrine, con un impianto audio che porterà il sonoro all’esterno, saranno proiettati no-stop dieci cortometraggi, uno per ciascuna attività commerciale: “9 Pasos” di Marisa Crespo Abril e Moisés Pérez, Spagna; “En Svensk Klassiker” di Måns Berthas, Svezia; “Finder, un juego de niños” di di Pablo Gilez, Spagna; “Hypnosis” di David Trujillo, Francia; “Le vivre ensemble” di José Luis Santos, Spagna; “Nirvana” di Rubén Llama, Spagna; “Primates” di Artur Molina e Helio Valero, Spagna; “Re-Live” di Sotiris Petridis e Tania Nanavraki, Grecia; “Timepulse” di Antonella Mignone e Cristiano Panepuccia, Italia; “Wash Me!” di Francesco Prisco, Italia.

E sarà proprio il pubblico, percorrendo a piedi una sorta di grande piattaforma YouTube all’aperto, a decidere il vincitore votando il proprio cortometraggio preferito tramite lo smartphone e il sistema Qr-Code. La premiazione è prevista nella giornata finale del festival, venerdì 11 ottobre alle 20 a Aurelia Antica Multisala.

Hexagon Film Festival è una rassegna internazionale – il cui creatore e direttore artistico è Lorenzo Santoni – curata dalla Fondazione L’Altra città e da Kalonism Film con il supporto del Comune di Grosseto (il servizio Attività produttive e l’assessore Riccardo Ginanneschi) e del Centro commerciale naturale-Centro storico Grosseto, la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, Aurelia Antica Shopping Center e Aurelia Antica Multisala, il contributo di Euronics-Gruppo Cds e Conad e Rete Ivo come media partner.

Il festival tornerà mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre dalle ore 18 al cinema Aurelia Antica Multisala con la proiezione delle 26 opere – realizzate da filmaker di tutto il mondo – in lizza nelle altre tre sezioni: “Tiferet” (live action a tema libero), “Bereshit” (animazione a tema libero) e “Il lato positivo” (live action e animazione sul tema della disabilità).

IL PROGRAMMA

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre, centro storico, dalle ore 17 a mezzanotte

Sezione “Corti in vetrina”:

“9 Pasos” di Marisa Crespo Abril e Moisés Pérez, Spagna; “En Svensk Klassiker” di Måns Berthas, Svezia; “Finder, un juego de niños” di di Pablo Gilez, Spagna; “Hypnosis” di David Trujillo, Francia; “Le vivre ensemble” di José Luis Santos, Spagna; “Nirvana” di Rubén Llama, Spagna; “Primates” di Artur Molina e Helio Valero, Spagna; “Re-Live” di Sotiris Petridis e Tania Nanavraki, Grecia; “Timepulse” di Antonella Mignone e Cristiano Panepuccia, Italia; “Wash Me!” di Francesco Prisco, Italia.

Mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, Aurelia Antica Multisala, dalle ore 18

Sezione “Tiferet”:

“Andrà tutto bene” di Luca Angeletti, Italia; “Anna” di Federica D’Ignoti, Italia; “Ariana” di Fernando Pozo Garcia, Spagna; “Deformazione professionale” di Daniele Morelli, Italia; “Ferrini” di Uriel de Nola, Italia; “Je suis chaud!” di Benoit Bargeton, Francia; “L’uomo che non voleva uscire di casa” di Savino Genovese, Italia; “Mazeppa” di Jonathan Lago Lago, Francia; “Mithyabadi” di Urko Olazabal, Spagna; “Moths to flame” di Luca Jankovic e Marco Pellegrino, Italia; “Nooh” di Edoardo Bramucci, Italia; “Scenario” di Alex Avella e Alessandro De Leo, Italia; “Seconda ripresa” di Brace Beltempo, Italia; “The Great Mukhiya” di Ashin Poudel, Nepal; “The role” di Farnoosh Samadi, Iran; “Todos mis padres” di Bernabé Rico, Spagna

Sezione “Bereshit”:

“Carlotta’s face” di Valentin Riedl e Frederic Schuld, Germania; “Inanimate” di Lucia Bulgheroni, Regno Unito; “Love me, fear me” di Veronica Solomon, Germania; “Robot will protect you” di Nicola Piovesan, Estonia; “Sangro” di Bruno Castro, Guto Br e Thiago Minamisawa, Brasile

Sezione “Il lato positivo”:

“Capitan Kinesis” di Carles Jofre, Spagna; “In between two hands” di Osman Yazici, Turchia; “Io la sedia me la porto da casa” di Aurora Deiana, Italia; “Las otras camas” di Jonay Garcia, Spagna; “Portraitiste” di Cyrus Neshvad, Lussemburgo

Venerdì 11 ottobre, Aurelia Antica Multisala, ore 20

Cerimonia di premiazione

Giuria di qualità:

Paolo Sassanelli (presidente; attore e regista, vincitore del Nastro d’argento) e composta da Simona Bartezzati (co-fondatrice di “Uno sguardo raro”, festival di film sulle malattie rare), Simone Massi (disegnatore e vincitore di un David di Donatello), Isabella Salvetti (regista vincitrice del Globo d’oro) e Stefano Lodovichi (regista grossetano che ha diretto due serie tv per Rai e Mediaset).