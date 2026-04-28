MANCIANO – Il Comune di Manciano, insieme alla Consulta comunale per il sociale e le politiche giovanili, promuove per venerdì 1° maggio 2026 la tradizionale manifestazione “Un mondo di fratelli di pace e di lavoro”, realizzata con la partecipazione di Anpi sezione di Manciano, Arci Manciano e Cgil Colline del Fiora.

Una giornata che unisce la Festa dei Lavoratori alle celebrazioni della Liberazione, nel segno di una tradizione radicata nel territorio fin dal 1945 e che continua a coinvolgere la comunità in un momento di condivisione e memoria collettiva. L’edizione 2026 sarà accompagnata dalla musica della Magicaboola Brass Band, che seguirà il corteo lungo le vie del paese.

Il programma si apre alle ore 9 con il tradizionale rinfresco alla Camera del Lavoro, seguito alle ore 10 dal raduno in piazza Garibaldi e dalla partenza del corteo. Alle ore 11.30 è prevista la deposizione della corona al Monumento ai Caduti per la Libertà, con gli interventi istituzionali. Dalle ore 13, al centro di aggregazione La Pesa, è in programma il pranzo al sacco promosso dalla Consulta per il sociale con il contributo della Cgil Grosseto.

«Il Primo Maggio a Manciano rappresenta un momento profondamente sentito dalla comunità – dichiarano il sindaco Mirco Morini e il vicesindaco Roberto Bulgarini – in cui si rinnovano insieme i valori del lavoro, della libertà e della partecipazione. È una tradizione che unisce generazioni diverse e che continua a parlare al presente, ricordandoci l’importanza della coesione sociale e della responsabilità collettiva. La presenza delle associazioni e delle istituzioni, insieme alla partecipazione dei cittadini, dà forza e significato a questa giornata».