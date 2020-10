Corsi gratuiti di caviardage al via: appuntamento in biblioteca per grandi e piccini

PIOMBINO – Mercoledì 14 ottobre inizierà il nuovo ciclo di incontri organizzati dalla Biblioteca Falesiana al Quartiere Salivoli: ogni secondo mercoledì del mese dalle 16.30 si terrà un incontro dedicato al caviardage, un laboratorio artistico per scoprire e applicare il metodo di scrittura creativa ideato e diffuso in Italia da Tina Festa.

Il Caviardage, utilizzato sia in ambito scolastico e terapeutico sia come pratica di benessere personale o guidata, prevede di partire da un testo scritto – pagine strappate da libri destinati al macero, stralci di giornali e addirittura testi digitali – invece che da un foglio bianco.

Attraverso l’utilizzo di tecniche artistiche come il collage, la pittura, il disegno e molte altre, si procede alla creazione di piccole poesie visive estratte dalla pagina stampata, ma capaci di far filtrare la sensibilità e le emozioni del loro autore.

Il laboratorio è ad ingresso libero ed è rivolto a ragazzi e adulti; informazioni e prenotazioni allo 0565 226110 oppure all’indirizzo biblioteca@comune.piombino.li.it.

Le attività saranno svolte in piena sicurezza nel rispetto delle norme anticovid.

L’attività rientra nel ricco programma proposto dalla Biblioteca Falesiana al Quartiere Salivoli con incontri, conferenze, laboratori e attività per grandi e piccoli.

Il punto prestito della Biblioteca Falesiana presso il quartiere di Salivoli è aperto tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18:30; è sempre presente un bibliotecario per i consigli di lettura e per le informazioni bibliografiche; offre una ampia scelta di libri che vanno dalla narrativa ai libri per bambini, gialli, fumetti con le ultime novità editoriali.

Sono disponibili a rotazione tutti i libri, DVD, audiolibri, riviste presenti nelle collezioni della sede centrale della Falesiana anche su prenotazione.

Presso il punto prestito è possibile la lettura dei giornali (Il Tirreno, La Nazione, Repubblica, Corriere della Sera, Gazzetta delle sport, Il sole 24ore) e di un buon numero di riviste di attualità e di divulgazione.