Corale Puccini: doppio concerto per la Festa della musica. Ecco il calendario di luglio

GROSSETO – Quest’anno la Festa europea della musica vede la Corale Puccini impegnata in due eventi distinti, entrambi venerdì 21 giugno:

uno alle 16, dove parteciperà ad un evento all’interno della Casa Circondariale di Grosseto dove “cercheremo di portare il sole oltre le sbarre convinti, come siamo, che la Musica possa contribuire alla rieducazione nel senso indicato dall’art. 27 della nostra Costituzione repubblicana”; alle 21 all’interno della Chiesa dell’Addolorata, fuori dal centro storico, in Via Papa Giovanni XXIII.

La Corale Puccini sarà diretta da Walter Marzilli. La sera, in chiesa, all’organo ci sarà Gala Chistiakova

“Il 21 giugno – racconta la Corale Puccini -, oltre ad essere la Festa europea della Musica, il solstizio segnerà l’inizio ufficiale dell’estate: 5 delle nostre prove estive, quest’anno, si svolgeranno nella Chiesa madre di tutte le chiese di Grosseto, in quel piccolo ma prezioso gioiello, anche acustico,che è la Chiesa di San Pietro al Corso. Quasi tutti i lunedì di luglio e il primo lunedì di agosto, grazie all’ospitalità del vescovo di Grosseto e di don Alfio Bambagioni, rettore della Chiesa di San Pietro, a partire dalle 21:30 apriremo le porte delle nostre prove al pubblico, grossetani e turisti invitati a condividere con noi la gioia del suono che andremo a cercare e curare dentro la chiesa che ha un’acustica davvero eccezionale. Al centro della serata, come indicato dal titolo del progetto, la Voce e le emozioni che cercheremo di condividere con tutti voi”.

“Al centro la voce”: lunedì 8, 15, 22, e 29 luglio e 5 agosto a partire dalle 21:30.