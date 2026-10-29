GROSSETO – L’appuntamento è per i giorni di martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 novembre alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare nel Palazzo della Provincia. 4 giorni di incontri sul tema “Controllo democratico della tecnologia: l’esempio dell’energia nucleare”, tenuti dall’ingegnere Fabio Fineschi, già docente e presidente del Corso di laurea magistrale in Scienze per la pace presso l’Università di Pisa.

«Le scelte tecnologiche non sono scelte tecniche ma politiche, quindi, in democrazia, responsabilità, sia pure indiretta, dei cittadini.

Ai tecnici spetta chiarire i problemi, suggerire le soluzioni possibili, metterne in luce pro e contro e, infine, realizzare nel migliore dei modi ciò che le Istituzioni hanno scelto o permesso ad altri di scegliere, a conclusione del processo decisionale – racconta Fineschi – I cittadini hanno il dovere di controllare che tutte le parti agiscano nell’interesse della collettività ed abbiano individuato ed applicato, con saggezza e abilità, criteri trasparenti. Esprimeranno il loro giudizio nei termini e con gli strumenti previsti dalla Costituzione.

Si fatica ad attuare tutto questo, a causa della oggettiva difficoltà di certi argomenti e della (voluta?) scarsa e maldestra informazione offerta ai cittadini».

«In questi quattro incontri – conclude – oltre ad approfondire significato e ruolo della tecnologia nella vita individuale e sociale, si useranno i problemi energetici e in particolare la soluzione nucleare, questione spinosa, per esemplificare le modalità con cui si potrebbe attuare un consapevole e ragionevole “controllo democratico della tecnologia” da parte di tutti i protagonisti».

(Immagine Ai)