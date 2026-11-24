SCARLINO. Una serata al cinema per riflettere sul rispetto, sulle relazioni e sulla violenza contro le donne.

Lunedì 30 novembre gli studenti e le studentesse della classe terza della scuola secondaria di primo grado di Scarlino Scalo assisteranno gratuitamente alla proiezione di “Se domani non torno” al cinema Astra di Follonica.

L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è promossa dalla Commissione pari opportunità e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Scarlino, in collaborazione con Unicoop Etruria e l’Istituto comprensivo Falcone e Borsellino.

«Abbiamo voluto proporre ai nostri studenti un’esperienza che possa lasciare un segno e offrire loro nuovi strumenti per comprendere la realtà che li circonda – dichiara il vicesindaco e assessore alla Cultura Michele Bianchi – La violenza contro le donne è un problema culturale che riguarda tutta la società e crediamo che sia fondamentale affrontarlo a partire dalle nuove generazioni. Educare al rispetto e ai sentimenti significa insegnare a riconoscere il valore dell’altro, a vivere relazioni sane e a comprendere che l’amore non può mai essere possesso o sopraffazione.

Il cinema ha la capacità di parlare ai ragazzi con un linguaggio diretto, di suscitare emozioni e di stimolare domande. Un ringraziamento particolare va a Unicoop Etruria, che ha organizzato e offerto questa opportunità ai nostri studenti, dimostrando quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni, scuola e realtà del territorio. Siamo convinti che iniziative come questa possano contribuire a costruire una maggiore consapevolezza e una cultura del rispetto, a partire proprio dai più giovani».

«La prevenzione della violenza comincia dall’educazione al rispetto e dalla capacità di riconoscere i comportamenti che possono compromettere la libertà e la dignità delle persone – aggiunge Flora Poli, presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Scarlino –. Coinvolgere i più giovani in momenti di riflessione come questo significa offrire loro strumenti importanti per costruire relazioni sane, fondate sull’ascolto, sulla parità e sul rispetto reciproco».