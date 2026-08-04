ORBETELLO – Manca sempre meno all’appuntamento con Raf, protagonista del primo grande evento del Festival Le Crociere – Teatro sulla Laguna.

Mercoledì 5 agosto, alle 21.30, il lungolaguna Marinai d’Italia di Orbetello ospiterà una tappa dell’“Infinito Estate 2026”, in una serata a ingresso libero e gratuito promossa dall’amministrazione comunale e realizzata da Ad Arte Spettacoli.

L’attesa è alta per il ritorno dal vivo di uno degli artisti più amati della musica italiana, capace da oltre quarant’anni di emozionare il pubblico con una carriera costellata di successi senza tempo. Dopo il tour nei palasport e la partecipazione al Festival di Sanremo, Raf arriva a Orbetello con uno spettacolo, organizzato da Friends&Partners, prodotto da Girotondo srl in collaborazione con Momy Records, che ripercorre le tappe più significative del suo percorso artistico, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni, energia e grandi canzoni.

In scaletta non mancheranno alcuni dei brani che hanno segnato intere generazioni, come “Self Control”, “Il battito animale”, “Sei la più bella del mondo”, “Ti pretendo”, “Cosa resterà degli anni ’80” e naturalmente “Infinito”, uno dei pezzi simbolo del repertorio del cantautore.

L’appuntamento rappresenta uno degli eventi di punta dell’estate orbetellana ed è reso possibile grazie all’investimento del Comune di Orbetello che valorizza il lungolaguna Marinai d’Italia come palcoscenico d’eccezione per la musica dal vivo.

Il “Festival Le Crociere – Teatro sulla Laguna” proseguirà poi sabato 8 agosto con il secondo appuntamento della rassegna: sul palco salirà Levante con il suo “Dell’amore Tour 2026”, sempre alle 21.30 e sempre a ingresso libero e gratuito, fino al raggiungimento del numero massimo consentito. Nell’area spettacoli, per i due eventi, sarà allestito un punto ristoro.