SCANSANO – Martedì 11 agosto 2026, ore 21:30 alla Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano concerto di Super Bad con Marco Caponi sax, Ewi, vocoder; Paolo Acquaviva, trombone; Valentina Bartoli, tastiere; Lorenzo Ruggeri, chitarra; Tommaso Faglia, basso ed Emanuele Bonechi, batteria.

Per i Super Bad, guidati dal sassofonista Marco Caponi, il groove è un punto di partenza, non un punto d’arrivo. Sei musicisti fiorentini che, partendo dalle radici del funk, costruiscono un’identità sonora in continua evoluzione attraverso ricerca, improvvisazione creativa e una costante voglia di sperimentare.

Sul palco danno vita a un live intenso e imprevedibile, dove ogni concerto diventa un’esperienza diversa, capace di coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine. Il loro album d’esordio, “Let Me Hear This Masterpiece”, con brani tutti firmati dalla band, vede la partecipazione di Dario Cecchini, Riccardo Onori, Franco Santarnecchi. In uscita il secondo album “Jungle Ring”, un viaggio a 360 gradi nel funk del futuro, che attraversa atmosfere cinematografiche, hip hop, jazz, rock ed elettronica senza mai perdere il groove, autentico filo conduttore del progetto.

Ingresso solo concerto € 12/10 rid. + d.p.

Concerto, visita guidata e degustazione – dalle ore 20:00 € 25,00 (su prenotazione: 0564 507288)

Grey Cat Festival è organizzato e gestito da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Suvereto (coinvolgendo ben tre territori provinciali). Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze.

Info e prevendite:

055 240397 www.eventimusicpool.it – 0566 52012 IAT Follonica

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, 055/210804

Punti vendita: IAT, Negozi Coop