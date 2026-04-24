GROSSETO – Venerdì 24 aprile dalle 18, nel cuore del centro storico di Grosseto, presso la sede della Scuola Nautica D.N.A. Academy in Via Solferino, 15 si terrà una serata tra cultura, formazione e suggestione visive.

La topografa Sabrina Guerra, scrittrice per la casa Editrice Il Frangente, parlerà della carta nautica, un viaggio intorno agli aspetti, alle regole, ai principi, ed ai relativi risvolti e le soluzioni adottate nel passato e tuttora applicate al fine di ottenere una rappresentazione cartografica e fedele alla realtà.

Nei locali della scuola trova posto anche ad una mostra fotografica marina, con scatti immortalati da Andrea Manni in un viaggio all’Isola d’Elba.

Per informazioni: Francesco 339 527 35 45