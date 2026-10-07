Massa Marittima – Domenica 11 ottobre, in occasione del Famu, la giornata nazionale delle famiglie al museo e nel weekend della ricorrenza di San Cerbone, patrono di Massa Marittima, il Museo di San Pietro all’Orto organizza un laboratorio dedicato al conio del Grosso Massetano. L’inizio è previsto per le 16:30.

L’associazione di archeologi sperimentali Archeoworld, eccellenza nazionale che ha sviluppato tanti progetti di valorizzazione del patrimonio storico in Italia e all’estero, ha riprodotto il conio originale della celebre moneta medievale e mostrerà a bambini e famiglie come veniva realizzata la moneta ai tempi del Libero Comune.

Al termine dell’esperimento sarà possibile portarsi a casa la riproduzione del Grosso fatta insieme. L’evento è gratuito. Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a [email protected]