GROSSETO – Dal 20 al 31 maggio il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti del Polo Le Clarisse di Grosseto ospita “Sguardi nel tempo: due opere, due epoche, un museo”, la mostra ideata e realizzata dagli studenti della classe 4I del liceo statale Antonio Rosmini – indirizzo Scienze umane, al termine di un percorso didattico Pon sviluppato in collaborazione con il Polo Le Clarisse.

Il progetto, seguito dalla professoressa Elena Chirico insieme al direttore del Polo Le Clarisse Mauro Papa, nasce con per avvicinare i giovani al patrimonio artistico e museale e per attivare modalità innovative di comunicazione per la promozione degli eventi culturali. Ad esempio, l’immagine della mostra (in copertina) è stata concepita dai ragazzi usando l’intelligenza artificiale.

Il percorso della mostra mette a confronto sei coppie di opere d’arte distanti secoli, accomunate da grandi temi universali: il corpo e il desiderio, il lavoro e l’identità, il sacrificio, la resurrezione, la visione e l’amore. Ciascuna coppia è stata analizzata e narrata da un gruppo di studenti, che hanno costruito ponti tra capolavori del Seicento e Ottocento — di pittori come Danedi, Santi di Tito, lo Spadarino, Manetti e Passignano — e opere del Novecento e dell’arte contemporanea, da Guttuso a Maccari, fino ad Alhroub. Il risultato è un dialogo vivo tra epoche diverse, in cui la bellezza femminile, la dignità del lavoro manuale, la fragilità dell’innocenza e la forza dell’amore vengono rilette con occhi giovani e linguaggio contemporaneo. Il progetto dimostra come i grandi temi dell’arte — il sacro, la morte, il potere, il corpo — non si esauriscano mai, ma si trasformino e si rinnovino in ogni generazione. Le opere del Polo Culturale Le Clarisse diventano così punto di partenza per una riflessione attuale su identità, società e memoria collettiva.

«Accogliere nei nostri spazi il lavoro degli studenti del liceo Rosmini significa rafforzare il ruolo del museo come luogo vivo, aperto al dialogo con il mondo della scuola e con le nuove generazioni – dichiara Mauro Papa, direttore del Polo Le Clarisse –. Il museo non è soltanto uno spazio di conservazione, ma un ambiente in cui i ragazzi possono confrontarsi con il patrimonio culturale e costruire uno sguardo personale e consapevole sull’arte».

L’inaugurazione della mostra è in programma mercoledì 20 maggio alle ore 15 al Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. Saranno presenti la dirigente scolastica Roberta Capitini, la professoressa Elena Chirico e gli studenti protagonisti del progetto.

La mostra sarà visitabile fino al 31 maggio negli orari di apertura del museo. L’ingresso è compreso nel biglietto del Museo Collezione Gianfranco Luzzetti.