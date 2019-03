Concorso “Scrivere il Teatro”, vince “Ti ho trovato”: in scena l’anteprima speciale

CINIGIANO – Il teatro comunale ospita, sabato 23 marzo alle 21, la prova generale dello spettacolo “Ti ho trovato!” che vedrà in scena gli studenti della V A Elettronica dell’IIS “Majorana” di Rossano, in provincia di Cosenza, vincitori del concorso nazionale Scrivere il teatro, organizzato dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Direzione generale per lo studente, con la collaborazione di ITI-International Theatre Institute.

Il testo vincitore del concorso ha diritto ad essere messo in scena con i ragazzi che l’hanno scritto, coadiuvati da un’equipe professionale guidata da Sara Donzelli e Giorgio Zorcù, che è anche direttore artistico del concorso. La messa in scena – ed è questo l’aspetto più innovativo– viene fatta attraverso un periodo di residenza artistica full immersion a Cinigiano nel corso del quale i ragazzi simulano un processo artistico creativo reale.

“Ti ho trovato!” racconta la delicata storia di un ragazzo che ha perso la madre e che è vittima di incomprensioni sia da parte del padre che di alcuni bulli della sua scuola.

Renato Corosu, funzionario MIUR, responsabile del Teatro Scuola, che ha sempre seguito di persona le Residenze Artistiche dei giovani protagonisti del concorso, anche quest’anno sarà a Cinigiano per tutto il periodo di permanenza degli studenti: dal 16 marzo fino all’anteprima pubblica di sabato.

Domenica 24 il gruppo si trasferirà al Teatro Vascello di Roma dove, dopo due giorni di ulteriori prove e messa a punto lo spettacolo debutterà la mattina del 27 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, alla presenza delle autorità del MIUR, del direttore generale dell’ITI mondiale Tobias Biancone e dell’autore e regista cubano Carlos Celdran, autore del messaggio a tutti i teatranti del mondo che ogni anno, fin dal 1962, viene scritto e divulgato da una personalità del teatro mondiale.