GROSSETO – Sabato 20 giugno alle 20.45 il Teatro degli Industri di Grosseto ospiterà la serata finale della 21ª edizione del Concorso musicale “Palmiero Giannetti”, appuntamento che ogni anno valorizza il talento e il percorso formativo degli allievi dell’Istituto musicale comunale intitolato al suo fondatore. L’ingresso alla serata finale è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

(foto d’archivio)

Dopo le audizioni svolte nei giorni scorsi all’auditorium Carlo Cavalieri, la commissione esaminatrice ha selezionato i finalisti che si esibiranno davanti al pubblico e alla giuria nel corso della serata conclusiva, al termine della quale saranno proclamati i vincitori delle diverse categorie e assegnate le borse di studio previste dal concorso.

Per la Categoria A saliranno sul palco Leonardo Benocci al pianoforte, Enea Calò alla tromba, Veronika Moroni al pianoforte e Pietro Sironi al sax. Nella Categoria B si confronteranno Andrea Bruno al violino e Francesco Pilici al pianoforte. Per la Categoria C sono stati ammessi alla finale Carlotta A. Denevi al pianoforte e Fausto Spadi al violino. Nella Categoria D il finalista sarà Daniele Greco al pianoforte. Per la Categoria G, dedicata alle formazioni cameristiche, si esibirà l’Orchestra giovanile “La Bizarre”.

«Il Concorso “Palmiero Giannetti” rappresenta da oltre vent’anni un appuntamento fondamentale per la vita del nostro istituto – dichiara il direttore Antonio Di Cristofano –. Non è soltanto un’occasione per esibirsi davanti a una commissione e a un pubblico, ma uno strumento educativo che stimola gli studenti a migliorarsi, a confrontarsi con i propri limiti e ad affrontare con impegno e determinazione il percorso di studio musicale.

Ogni anno vediamo crescere ragazzi che acquisiscono maggiore consapevolezza, disciplina e capacità interpretativa. Ringrazio i docenti che li accompagnano quotidianamente in questo percorso e tutti i soggetti che sostengono il concorso, contribuendo a mantenerlo vivo e a renderlo un’opportunità concreta per i giovani musicisti.

Un ringraziamento particolare va al Lions Club Grosseto Host, alla Fondazione Fiorilli, al Comune di Grosseto, alla Fondazione Grosseto Cultura, ai Teatri di Grosseto e alla dottoressa Maria Giovanna Mussio per il prezioso supporto e la vicinanza dimostrata nei confronti di questa iniziativa».