BOCCHEGGIANO – L’attesa è ormai agli sgoccioli. Venerdì 1° agosto Boccheggiano tornerà a essere il punto di riferimento per gli amanti del rock con il tradizionale Concertone dei 4 Gatti, appuntamento che ogni estate richiama centinaia di appassionati da tutta la Toscana e non solo.

Protagonisti della serata saranno gli AC⚡DI – European Tribute AC/DC, tra le tribute band più apprezzate d’Europa, che faranno tappa a Boccheggiano per l’unica data in Toscana del loro tour 2026. Sul palco porteranno uno spettacolo coinvolgente che riproduce fedelmente l’atmosfera dei concerti della leggendaria band australiana: scenografie spettacolari, il famoso muro di amplificatori Marshall, la campana di Hells Bells, effetti speciali e una scaletta ricca di tutti i grandi classici che hanno fatto la storia del rock.

Il Concertone non sarà solo musica. L’area dell’evento aprirà già dalle ore 19, trasformandosi in un vero punto di ritrovo per trascorrere l’intera serata. Ad accogliere il pubblico ci saranno un motoraduno, un’ampia area ristoro con specialità gastronomiche, il bar, spazi dedicati alla convivialità e la possibilità di campeggiare liberamente, per vivere l’evento fino in fondo immersi nel clima di festa.

Il concerto prenderà il via alle 21.30, ma l’organizzazione invita gli spettatori ad arrivare in anticipo.

Per chi non avesse ancora acquistato il proprio biglietto, nessun problema: sarà possibile acquistarlo direttamente alla biglietteria all’ingresso del Concertone.

Il Concertone dei 4 Gatti si conferma così uno degli eventi simbolo dell’estate maremmana, capace di unire musica dal vivo, passione per il rock, accoglienza e valorizzazione del territorio. Tutto è pronto per una notte che si annuncia indimenticabile, con Boccheggiano pronta a trasformarsi ancora una volta nella capitale del rock.

📞 INFO

333 4417471

338 1988294

📧 [email protected]

📱 Facebook: 4 Gatti

📸 Instagram: 4.gatti

🌐 https://www.acdc-best-tribute.com/⁠