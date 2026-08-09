GROSSETO. Il Concerto di San Lorenzo dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” è un omaggio a Domenico Modugno. Dopo il grande successo dell’edizione 2024, quando venne celebrato il trentennale della scomparsa di uno dei più celebri protagonisti della storia della musica italiana, il nuovo appuntamento propone altri capolavori tra le oltre 200 canzoni che Modugno ha scritto e inciso. L’appuntamento, come da tradizione, è per lunedì 10 agosto alle 21.15 in piazza Dante, nella notte della consegna del Grifone d’oro a Luca Banchi. L’ingresso è libero e gratuito.

Il programma della serata

L’Orchestra sarà diretta da Ernesto Colombo, mentre a far rivivere il repertorio di Modugno sarà il cantante Peppe Voltarelli. In programma un lungo viaggio nelle canzoni dell’artista pugliese: da “Pizzica pizzica” a “La lontananza“, da “Malarazza” a “Piange il telefono“, e ancora “Piove“, “Resta cu’ mme“, “Io mammeta e tu“, “Vecchio frack” e “Notte di luna calante“, fino al gran finale con “Meraviglioso” e “Volare (Nel blu dipinto di blu)“.

Chi è Peppe Voltarelli

Calabrese, Peppe Voltarelli è cantautore, scrittore e attore. Nel 1990 ha fondato “Il parto delle nuvole pesanti“, band di culto del nuovo folk italiano, della quale è stato voce e leader. Da solista ha pubblicato sette album in studio, quattro colonne sonore e due concerti, aggiudicandosi tre volte la Targa Tenco con “Ultima notte a Malá Strana” (2010, miglior album in dialetto), “Voltarelli canta Profazio” (2016, miglior album interprete) e “Planetario” (2021, miglior album interprete).

È stato attore protagonista e coautore del film “La vera leggenda di Tony Vilar” di Giuseppe Gagliardi, primo mockumentary italiano. Ha collaborato, tra gli altri, con Claudio Lolli, Teresa De Sio, Sergio Cammariere, Otello Profazio, Roy Paci, Carmen Consoli, Bandabardò e Amy Denio. Si è esibito in 23 Paesi di tutto il mondo e i suoi dischi sono stati pubblicati in Europa, Argentina, Canada e Stati Uniti. L’ultimo album, “La grande corsa verso Lupionòpolis“, è stato registrato a New York e pubblicato da Visage Music nel 2023.

Chi è Ernesto Colombo

Nato a Lecco nel 1986, Ernesto Colombo ha iniziato a sei anni lo studio degli strumenti a percussione, coltivando nel tempo la passione per la direzione d’orchestra. Ha frequentato i corsi annuali all’Accademia internazionale di musica di Erba sotto la guida di Angelo Sormani, affiancando all’attività di percussionista quella di direttore delle orchestre di fiati. Dal 2019 ha perfezionato lo studio della direzione d’orchestra con Ennio Nicotra e dal 2024 studia composizione alla Civica scuola di musica “Claudio Abbado” di Milano.

La sua carriera di direttore è iniziata stabilmente nel 2020 con una produzione di “Elisir d’amore” di Donizetti al Teatro Tirinnanzi di Legnano, alla guida dell’Orchestra “Antonio Vivaldi”, di cui è attualmente direttore principale. Sul podio esegue repertori che spaziano dal barocco al contemporaneo, comprese molte prime esecuzioni assolute, oltre al repertorio operistico. Lo scorso febbraio ha diretto al Teatro lirico “Giorgio Gaber” di Milano la nuova opera commissionata per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, “Orobea“, del compositore Andrea Portera.

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