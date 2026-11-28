ROCCASTRADA – Il Natale a Sticciano Scalo si apre con la musica. Venerdì 4 dicembre alle 21 la chiesa di Maria Santissima ospiterà il Concerto di Natale con il Duo Hindemith, un appuntamento che, spiegano gli organizzatori, aprirà ufficialmente le celebrazioni delle festività sul territorio. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Chi organizza il concerto

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Sticciano, che per l’occasione ha stretto una collaborazione con l’associazione «Amici del Quartetto» e con la parrocchia di Sticciano. Il concerto ha il patrocinio del Comune di Roccastrada.

Il Duo Hindemith

Protagonista della serata sarà il Duo Hindemith, formazione cameristica composta da Gian Marco Solarolo all’oboe e Cristina Monti al pianoforte, che la Pro Loco definisce interpreti di chiara fama. Il duo propone, secondo gli organizzatori, un repertorio pensato per evocare la magia, la spiritualità e il calore del Natale, unendo la purezza espressiva dell’oboe alle sfumature e alla potenza del pianoforte.

Come partecipare

L’appuntamento è nella chiesa di Maria Santissima, a Sticciano Scalo, venerdì 4 dicembre alle 21. L’ingresso è libero.