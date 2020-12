Concerto in streaming per gli Uncertain: «Spettacolo esclusivo tra mille difficoltà»

GROSSETO – The Uncertain, gruppo grossetano che da anni anima le piazze maremmane con spettacoli elaborati e sofisticati, nonostante l’enorme difficoltà di questo momento, ha deciso di offrire uno spettacolo unico. Domenica 20 dicembre 2020 alle 18.30 visibile sia sulla pagina facebook del gruppo https://www.facebook.com/TheUncertains sia sul sito internet all’indirizzo https://www.theuncertain.it/live/.

Sarà un vero e proprio spettacolo in diretta realizzato con la stessa cura e la stessa regia di un live in piazza: luci, formazione musicale, costumi, tutto sarà esattamente come un concerto delle grandi occasioni. “Per noi musicisti il Covid ha rappresentato un momento davvero difficile, rinunciare ai concerti e alle esibizioni è un po’ come rinunciare ad una parte della nostra vita – dice Irene Tortora, cantante e volto degli Uncertain – per questo volevamo regalare a chi ci segue da sempre uno spettacolo esclusivo nonostante le mille difficoltà. E’ nostro modo di augurare buone feste a Grosseto ed alla Maremma nel l’unico modo che ci piace: la musica”.

Per realizzare il concerto è stato coinvolto parte dello staff del gruppo ovvero i fonici Federico Loffredo ed Alberto Guazzi, il bassista Enrico Mega. Lo streaming sarà curato da IO Stream di Samuele Cottini. Luci ed effetti visivi sono a cura di Suoni e Luci Service. Gli Uncertain sono: Irene Tortora, Massimiliano Terranzani, Lorenzo Trillocco e Federico Storai.