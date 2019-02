Concerto in ricordo di Maria Luisa: la Corale Puccini canta nella chiesa dell’Addolorata

GROSSETO – Si terrà domenica 10 febbraio alle 18 nella Chiesa Maria SS. Addolorata il concerto della Corale Puccini in ricordo di Maria Luisa Melani.

«La storia di ogni associazione – dice una nota della Corale – è fatta anche di scomparse, di perdite e, nei nostri ormai 105 anni di vita, ci hanno lasciati tanti coristi, consiglieri, presidenti, maestri. Alcuni anche improvvisamente, come strappi. Si avvicina il quinto anniversario della repentina morte di Maria Luisa Melani, scomparsa nel breve intervallo tra due prove della Corale. Con il suo nome ricordiamo, con affetto, quello di tutti coloro che ci hanno preceduti e lasciati anche recentemente».

«Domenica 10 febbraio – spiega la nota – animeremo la S. Messa delle 18:00 nella Chiesa Maria SS. Addolorata a Grosseto per cantare ancora una volta non solo “per” lei e per tutti gli amici cantori che ci hanno lasciati ma anche sentendoli “con” noi grazie al legame saldato con la condivisione di passioni e di vita corale. Grazie alla comunità parrocchiale e ai sacerdoti, don Roberto Nelli e don Marco Gentile, sempre squisitamente ospitali».

«Sarà un momento ‘familiare’ – conclude la Corale – che desideriamo condividere con chiunque vorrà, una funzione religiosa in cui canteremo molti brani cantati tante volte insieme a Luisa e ai tanti amici che con noi hanno cantato per anni».