Concerto in città: con “Meraviglioso 900″ si chiude la rassegna di Fondazione Grosseto Cultura

GROSSETO – Va in scena sabato 16 marzo “Meraviglioso ‘900”, il settimo e ultimo appuntamento in cartellone per la rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura, organizzata anche per la stagione 2018/2019 dall’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”.

Alle 17 nell’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’istituto, in via Bulgaria 21 a Grosseto (l’ingresso, come per tutti gli eventi della rassegna è libero e gratuito per tutti) si esibiranno Valentina Garofoli (violino), Massimo Merone (violino), Laura Bianchi (violoncello), Mirko Galeazzi (pianoforte) e Ettore Candela (pianoforte).

Valentina Garofoli si è diplomata nel 2001 a pieni voti in violino al Conservatorio “Franci” di Siena e in seguito si è perfezionata sempre in violino all’Accademia musicale di Firenze. Dal 2000 è elemento stabile dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e dell’orchestra da camera “Cavalieri”. Vanta collaborazioni televisive come violinista nelle orchestre di programmi Rai e Mediaset: da Amici di Maria de Filippi a Domenica In, esibendosi con Ornella Vanoni, Giorgia, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia e Mario Biondi. Nel 2009 ha preso parte alla tournée di Renato Zero. Dal 2001 è docente di violino all’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto.

Massimo Merone è direttore d’orchestra, di coro e violinista. Ha concluso gli studi violinistici al Conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato alla Scuola di musica di Fiesole e all’Accademia Chigiana. Come violinista svolge attività concertistica e solistica in varie formazioni cameristiche e sinfoniche e dal 2000 è il primo dei secondi violini nell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, di cui è componente fin dalla fondazione. È docente di violino all’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto.