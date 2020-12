Concerto di Natale in streaming per l’istituto Palmiero Giannetti

GROSSETO – Anche il concerto di Natale deve adeguarsi al tempo del Covid. E così, in questo 2020, la tradizionale esibizione natalizia degli allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura ci sarà, ma non nella sua forma tradizionale.

L’appuntamento è per lunedì 21 dicembre alle ore 17.30 nell’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’istituto, in via Bulgaria, ma – per le ormai note disposizioni anti-contagio – è prevista la sola presenza dei giovani talenti e del docente accompagnatore. Il concerto sarà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook “Istituto Musicale Comunale Palmiero Giannetti”.

«Il momento difficile che stiamo vivendo a livello globale impone a tutti scelte difficili – dice il direttore artistico dell’istituto, Antonio Di Cristofano – ma non volevamo rinunciare a proporre il concerto di Natale. È una tradizione importante per i nostri allievi, per le loro famiglie e ci auguriamo anche per l’intera comunità. Per questo abbiamo deciso di organizzare ugualmente un’esibizione in auditorium, naturalmente senza pubblico: chiunque vorrà, potrà comunque seguirla in diretta sulla pagina Facebook del nostro istituto. E magari condividerla sul proprio profilo personale, in modo da richiamare un pubblico ancora più grande. In attesa che tutto torni alla normalità».

Ecco il programma del concerto. Si esibiranno Amelia Desideri al violoncello (nella “Corale” dalla IX Sinfonia di Beethoven), Anna Cammarota alla chitarra (“Studio in la maggiore” di Giuliani), Gianmarco Bonuglia al pianoforte (“Clair de lune” di Debussy), Matteo Greco alla chitarra (“Cancion Triste” di Farina e “Etude simple” di Brower), Andrea Bruno al violino (“Parata dei soldatini” di Curci), Daniele Greco al pianoforte (“Sonata opera 11 – primo movimento” di Schumann), Lorena Moretti al sax (“Suite – Tre danze” di Bonneau) e Alessio Tonelli al pianoforte (“Rapsodia ungherese numero 2” di Liszt). Ad accompagnarli al pianoforte sarà il docente Ettore Candela.