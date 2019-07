Concerto di lirica in piazza nel borgo medievale di Pereta

PERETA – Nel suggestivo borgo medievale di Pereta (Magliano in Toscana), sabato 27 luglio alle 21.30, in piazza San Marco si terrà la dodicesima edizione del “Concerto di lirica sotto le stelle”, nato per volontà dell’inglese Robin Harry Stapleton che, dopo una lunga carriera di direttore d’orchestra nei più prestigiosi teatri del mondo, ha deciso di ritirarsi in questo piccolo paese arroccato sulle colline della Maremma.

Quest’anno si esibiranno tre giovani, ma già quotati, cantanti lirici: la soprano colombiana Julieth Lozano e gli inglesi Joseph Buckmaster (tenore) e Matthew Durkan (baritono).

Con la conduzione del maestro Robin Stapleton, il concerto includerà arie, duetti, ensemble e pezzi provenienti dai paesi nativi degli artisti.