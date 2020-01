Concerto dell’Epifania con il Corpo Bandistico Città di Orbetello

ORBETELLO – In una cornice speciale a Orbetello, nella Caserma dei Vigili del Fuoco, lunedì 6 gennaio alle 17,30, va in scena la sedicesima edizione del “Concerto dell’Epifania”, uno “special event” organizzato dal Corpo bandistico Città di Orbetello, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto e dal Comune di Orbetello.

Un tradizionale evento musicale per festeggiare assieme l’inizio del nuovo anno, l’arrivo della Befana, la simpatica nonnina a cui si rivolsero i Re Magi per chiedere informazioni sulla strada da seguire per portare i doni a Gesù bambino, e salutare con un gran finale tutte le Feste Natalizie che, come ben sappiamo, “l’Epifania si porta via”.

Saliranno sul palco musicisti della Banda di Orbetello e di Capalbio per un ammaliante viaggio tra celebri pagine musicali: da John Miles a Jacob de Hann, da Klaus Badelt a George Michael, da Morricone a Ramin Djawadi e Tyler Bates fino al celeberrimo “We are the World” di Michael Jackson e Lionel Richie. Tutto questo sotto la mirabile direzione di Davide Vallini.

Il presidente della banda musicale, Enrico Mattioli, oltre ad augurare a tutti un nuovo anno pieno di salute e serenità, tiene e precisare che il concerto, ad ingresso gratuito, sarà a scopo benefico e il ricavato sarà devoluto alle associazione “Acssd Argentario Senza Ostacoli”, che opera per l’integrazione dei ragazzi disabili, e “Iron Mamme Autismo Grosseto” formata da un gruppo di genitori della provincia di Grosseto con figli autistici.