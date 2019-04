Concerto al buio in città: a San Francesco il nuovo appuntamento con “La voce di ogni strumento”

GROSSETO – Il 6 aprile alle ore 21 nella Chiesa di San Francesco a Grosseto il pianista non vedente Gianluca Casalino e il violinista Davide Alogna saranno i protagonisti di un evento speciale, un concerto al buio, dunque eseguito e fruito dal pubblico nella totale oscurità.

L’evento, che è parte del cartellone della rassegna “La Voce di ogni Strumento”, diretta da Gloria Mazzi e organizzata con il patrocinio e la collaborazione del Ministero della Difesa, la Provincia di Grosseto, il Comune di Grosseto, la Proloco di Grosseto, il Savoia Cavalleria, il Centro Militare Veterinario, il 4°Stormo Caccia Intercettori, il Lions Club Grosseto Aldobrandeschi, il Pasfa, Soroptimist, AscomConfConfcommercio, la Camera di Commercio Maremma e Tirreno, la Fondazione Grosseto Cultura e Agimus, oltre ad offrire all’ascolto un concerto di elevato spessore musicale si prefigura come un’esperienza unica.

In occasione del concerto al buio i suoni diventano infatti veicolo di nuove sensazioni. Il pubblico vivrà la musica senza altri stimoli sensoriali oltre all’udito, farà l’esperienza dell’oscurità sulle note dei grandi compositori eseguite da questo duo violino e pianoforte. Il buio enfatizza la percezione, amplifica la sensibilità, mette tutti sullo stesso piano ed è proprio su questo piano che si incontreranno musicisti e pubblico, perché la musica non conosce barriere, tocca la sensibilità individuale e collettiva e diventa elemento di condivisione di emozioni.

“Il concerto sarà un’esperienza sensoriale, in cui io e Gianluca Casalino prenderemo gli spettatori per mano e li condurremo in questa dimensione diversa. È un modo di percepire e fruire la musica differente, perché in fondo siamo sempre condizionati da diversi sensi, dalla vista, dall’udito naturalmente, e a volte, in una sala, persino dall’olfatto. Noi toglieremo l’importante senso della vista e quindi sarà davvero un’esperienza unica. Lo abbiamo già proposto diverse volte, sempre con gran successo, anche perché la gente si ritrova costretta ad entrare in un’altra dimensione. Gianluca Casalino è un pianista incredibile, un virtuoso dello strumento. Nel concerto si alterneranno momenti di musica da camera a momenti solistici in cui sarà possibile apprezzare le qualità di questo artista” afferma Davide Alogna, violinista di fama internazionale che si esibisce regolarmente da solista nelle più importanti sale da concerto di tutto il mondo, quest’anno per la seconda volta ospite de “La Voce di ogni Strumento”.

Anche Gianluca Casalino ha calcato con successo i palcoscenici di tutto il mondo. Interpreta opere appartenenti a svariati stili musicali: grazie al suo tocco raffinato, l’imponente architettura delle opere di Bach risulta chiaramente; la sua esecuzione di Mozart, invece, si esprime in sentimento delicato e briosa ricchezza. Rivela un profondo legame con i Maestri compositori romantici. Gli “Improvvisi” di Schubert, i “Notturni” con i walzer e le polacche di Chopin costituiscono l’apice dei suoi concerti.

Questa esperienza sarà vissuta sulle note della grande musica classica, elemento che caratterizza la rassegna sin dai suoi esordi, ma il programma riserverà delle piacevoli scoperte, secondo la volontà degli stessi musicisti che giocheranno proprio su questo effetto sorpresa per aumentare il livello di coinvolgimento del pubblico.

La Voce di ogni Strumento anche per questo evento opera in linea con le finalità solidali con cui nasce, infatti parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluta alle associazioni La Farfalla, AVIS, ADMO, AISM ed AIPAMM.

Biglietti in prevendita (10€ + 1€ prevendita) presso Informagiovani – Via Carducci, 1 – Grosseto

Lunedì, Mercoledì e venerdì 16.30/19.00

Per info e prenotazioni: 339 – 7960148 e-mail: lavocediognistrumento@gmail.com