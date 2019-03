Concerto a quattro mani per il quarto appuntamento con Music & wine

GROSSETO – Si concluderà con un concerto pianistico d’eccezione domenica 3 marzo prossimo alle 17,30 al Teatro degli Industri la sezione invernale del festival “Music & Wine”, ospite il duo di pianoforte a quattro mani formato da Roberto Metro e da Elvira Foti con un programma di grande fascino che contiene una prima parte tutta dedicate ai più bei valzer, polke e marce della famiglia Strauss e con un finale scoppiettante che rapirà l’attenzione del pubblico con l’esecuzione delle rapsodie ungheresi numero 2, 6 e 12 del grande Franz Liszt.

I due pianisti siciliani, dalla lunga e blasonata carriera coronata da grandi successi internazionali con esibizioni davvero in tutto il mondo, incisioni discografiche e radiotelevisive, tornano acclamati ad esibirsi nella nostra città dopo alcuni anni, avendo già stupito e divertito il pubblico grossetano per le loro doti virtuosistiche e musicali non comuni e per la loro raffinata capacità comunicativa.

Un concerto insomma davvero da non perdere, che chiude la prima parte del festival “Music & Wine” per poi dare appuntamento alla sua sezione estiva che, come di consueto, si svolgerà presso il Cassero Senese e che quest’anno avrà inizio mercoledì 17 luglio. Proprio per questo l’Associazione Amici del Quartetto, organizzatore dell’evento insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto, ha deciso di regalare l’ingresso omaggio per il Cassero per tale data per ogni biglietto acquistato in prevendita o al botteghino per il concerto di domenica 3 marzo. Come di consueto anche l’evento di domenica sarà preceduto dalla mostra dei “vinarelli” (acquerelli realizzati con il vino) della brava artista grossetana Dominga Tammone e seguito, al termine dello spettacolo, dagli assaggi dei vini rosati dell’Azienda L’Apparita a cura di Elisabetta Ceccariglia. Il pianoforte è gentilmente fornito dal Clan della Musica e il servizio fotografico è affidato all’estro di Federico Giussani.

Prevendite c/o Edicola La Pace in viale della Pace, accanto al Sacro Cuore.

Informazioni: Servizio Cultura del Comune di Grosseto tel. 334 1030779 – email: promozione.cultura@comune.grosseto.it oppure Associazione Amici del Quartetto tel. 333 9905662 – email: amiquart@gmail.com. E’ altresì attiva la pagina Facebook “Music & Wine”.