Concerti, libri, laboratori per bambini e teatro: tutti gli eventi del weekend di Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Con il primo fine settimana di luglio ha Castiglione della Pescaia iniziano gli eventi dell’estate 2019.

Venerdì 5, il Torrione di Buriano farà da cornice al concerto della Società corale Giacomo Puccini di Grosseto. Il repertorio della serata spazierà dalla musica popolare, alla lirica, alla polifonia classica e contemporanea, trasmettendo sempre forti emozioni al pubblico sempre più presente a questi appuntamenti.

Sabato 6, sempre nella stessa frazione castiglionese c’è attesa per “Buriano è rosa” che prenderà il via dalle 17 con una serie di iniziative. Il programma, realizzato dalle “Fatine di Buriano” che fanno parte dell’associazione “Insieme in rosa”, è ricco di proposte. Accompagnati da Piergiorgio Zotti si potrà visitare la sala espositiva d’arte sacra della Parrocchia. Lorenzo Lucentini dimostrerà come una volta si intrecciano le ceste di vimini. Prevista durante la serata animazione per bambini con Crissy Girasole: truccabimbi, bolle di sapone, baby dance e tanti altri giochi. Labriola e Daniela Coiffeur proporranno “pettinature in rosa” e durante la serata è prevista l’esibizione di danza “Cuore a cuore” della Scuola di ballo Odissea 2001 e la “Cena sotto le stelle” con intrattenimento dei “Dirotta su Cupi”. Informazioni e prenotazioni: Francesca: 3245394647 oppure Roberta: 33995480891.

Sempre sabato, il piazzale Maristella, sul lungomare di ponente della cittadina costiera, ospiterà “Burraco sotto le stelle”, un evento di beneficenza a favore della Croce Rossa del centro turistico.

Domenica 7, nei pressi di Buriano, dalle 17:30 si aprono le porte del “Giardino viaggio di ritorno”. Una visita guidata a uno dei parchi di arte contemporanea più belli d’Italia ideato dal bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti. Sarà un viaggio tra spettacolari installazioni realizzate con materiali di recupero, una natura incontaminata e grandi emozioni. Prenotazione obbligatoria: email: r.lacquaniti@tiscali.it – pagina Facebook: Giardino viaggio di ritorno di Rodolfo Lacquaniti Arte Contemporanea – telefono: 335 52 47472

A Vetulonia, alle 18, in piazza Vetluna davanti al Museo civico archeologico Isidoro Falchi, in occasione delle “Notti dell’archeologia” verrà presentato il libro “Teftéri” di Fabiana Cati. Alla presentazione interverranno: il pittore Giuliano Giuggioli, la violinista Svetlana Fomina violinista e la lettrice Anna Intartaglia.

Alle 21:30 piazzale Solti, nella parte alta del borgo medioevale di Castiglione della Pescaia, ospiterà l’esordio di “Cose di spettacolo”, la rassegna teatrale a ingresso libero che prenderà il via con “MioMondo l’arte dell’incontro”, un musiracconto che combina musica canto e teatro celebrando la gioia della condivisione e dello scambio.