“Concerti di Natale”: doppio appuntamento con l’orchestra scolastica di Follonica

FOLLONICA – Grande attesa per i concerti di Natale dell’orchestra scolastica dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo Follonica 1. Appuntamento alla Chiesa dei santissimi Pietro e Paolo nei giorni 19 e 20 dicembre alle 19,45.

In occasione del 25esimo anniversario dalla sua nascita, i ragazzi si cimenteranno in un programma di grande coinvolgimento: oltre al gruppo strumentale del corso A della media “Pacioli” si esibiranno infatti i cori delle scuole primarie dello stesso comprensivo, arricchiti per l’occasione da un complesso vocale formato dagli insegnanti e dal personale ata.

Oltre ai tradizionali carols natalizi, il repertorio riguarderà generi diversi: dal gospel (Oh Happy Day), al pop (All I want for Christmas is you di Carey), al classico (Barcarola di Offenbach).