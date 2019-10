“Concerti d’autunno”: le iniziative del Rotary Club nelle chiese della città

GROSSETO – Con la nuova stagione, tornano i “Concerti d’autunno” del Rotary Club Grosseto per la città, aperti a tutti. Sedi dei concerti saranno importanti chiese della città che il vescovo ha messo a disposizione di queste manifestazioni culturali.

Sarà l’orchestra “Città di Grosseto giovani – Vivace” ad aprire i “Concerti d’autunno”, ricordando la memoria del di Guglielmo Francini, uno dei soci del Rotary Club Grosseto. La serata inaugurale è in programma venerdì 11 ottobre (inizio 19) e sarà ospitata nella Cattedrale della città. L’orchestra sarà diretta da Massimo Merone ed avrà come solisti Emilia Galli (oboe), Eleonora Pagnoncelli (fagotto), Valeria Benedetto (clarinetto) e Leonardo Pasqualone (corno). Il programma della serata inaugurale propone musiche di Salieri (“La Grotta di Trofonio” – ouverture), Mozart (“Sinfonia concertante per fiati e orchestra kv 297) e Fauré (“Masques et Bergamascques” – suite Op. 112).

Venerdì 18 ottobre invece saranno le musiche di Bach, Brahms, Beethoven, Rachmaninoff e Prokofiev ad essere protagoniste, nella Chiesa di san Pietro, in Corso Carducci alle 19. Ad interpretarle sarà Alexander Tutunov, vincitore del primo premio del Concorso pianistico nazionale bielorusso e vincitore del Concorso pianistico nazionale russo, la musica di Tutunov è stata descritta dalla cultura sovietica di Mosca come “esaltante e ispirata e che ha dimostrato un talento unico”.

Sarà poi il giovane pianista grossetano Jacopo Mai a proporsi, nella sua città, nel concerto del 25 ottobre che si terrà nella Chiesa della Misericordia. Jacopo Mai si è esibito in numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali ottenendo sempre consensi e primi premi sia nella categoria solista, quattro mani e nella sezione di musica da camera.

In seguito all’assegnazione del premio Campus delle arti 2016, si è esibito in recital presso Villa La Barbariga a Stra di Venezia e alla Sala Trafalgar-Recording Studios a Roma, dove ha inciso alcuni brani del suo repertorio. Nell’aprile del 2017 si è esibito nel recital “Omaggio a Franz Liszt” a Budapest, , all’Istituto italiano di Cultura e alla “Gold Hall” di Riga, in Lettonia, in occasione delle Celebrazioni per l’“Europe day 2018” organizzata dall’Ambasciata italiana a Riga, e nella Sala Beethoven dell’ Espoo music institute in Finlandia.

Toccherà quindi alla fisarmonica di Samuele Luti concludere gli appuntamenti rotariani di autunno, la sera dell’8 novembre, nella Chiesa della Misericordia, che interpreterà i seguenti brani: Tango pour Claude di Richard Galliano; Laurita di Richard Galliano; Adios nonino di Astor Piazzolla; Libertango di Astor Piazzolla; Spleen di Richard Galliano; Fou Rire di Richard Galliano; Chiquilin de bachin di Astor Piazzolla; Viaggio di Richard Galliano; My little Suede Shoes di Charlie Parker; Czardas di Vittorio Monti.