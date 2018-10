“Concerti d’Autunno”, il pianista arriva dalla Spagna: appuntamento nella Chiesa della Misericordia

GROSSETO – Secondo appuntamento, venerdì 12 ottobre alle ore 19, con i “Concerti d’Autunno” che il Rotary Club Grosseto offre alla città ed ai grossetani.

(dopo il “debutto”, in duomo, con l’Orchestra Giovanile “Città di Grosseto” ), venerdì 12 il programma propone un concerto del pianista spagnolo Antonio Soria, che si esibirà nella Chiesa della Misericordia proponendo musiche che ci condurranno da Siviglia alla Francia con una toccata verso le Antille.

Un programma ampio e variegato che non potrà non avvolgere e affascinare coloro che andranno ad apprezzarlo.

Antonio Soria è professore di pianoforte, perfezionato a Barcellona e al Conservatorio National de Region de Bordeaux si è esibito, e si è esibito come solista in recital e concerti in Spagna, Portogallo, Polonia, Messico, Stati Uniti e in numerosi altri paesi. Ha vinto numerosi importanti concorsi internazionali ed è docente in vari corsi internazionali di performance musicali.