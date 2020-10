Con Terramare alla scoperta dell’Amiata

AMIATA – Si torna a camminare con Terramare, prima avventura in programma è la tappa sul Monte Amiata nell’ambito del progetto “Vette di Maremma”, un evento trekking che mette insieme alcuni tracciati per scoprire le cime più alte della Provincia di Grosseto come il Monte Amiata, il Monte Penna e le Cornate di Gerfalco.

In programma inoltre l’ottava edizione del Gustatrekking, l’evento che mette insieme alcuni itinerari escursionistici nascosti con la scoperta dei luoghi e tradizioni di Maremma, assaggio prodotti tipici e guide turistiche dei paesi. Di seguito i dettagli dei prossimi appuntamenti

Vette di MAREMMA: prima tappa AMIATA 1738 mslm – Domenica 11 OTTOBRE ORE 10.00

Il percorso partirà dal prato della Contessa. Discesa lungo il sentiero che si snoda nella faggeta intorno a La Montagnaola, la seconda cima del Monte Amiata con 1571 mt. , da qui si entrerà nel famoso sentiero anello dell’Amiata che vi condurrà alla fonte delle Monache. Dopo una pausa rinfrescati dall’acqua pura di fonte, comincerà la salita verso la vetta. Ci si collegherà al sentiero di Capomacchia che percorre la vecchia mulattiera di arroccamento che transitava ai piedi del Corno di Bell’aria, per poi arrivare fino alla vetta, attraversando la centenaria faggeta, custodita dalla società Macchia Faggeta fin dal Medioevo. Gli ultimi chilometri in salita vi metteranno alla prova per la costante pendenza ma la fatica sarà ripagata dal panorama sulla Maremma che l’Amiata ci regala con i suoi 1738 mt di altitudine.

RITROVO DOMENICA 11 OTTOBRE ORE 10.00 AL PARCHEGGIO DELL’HOTEL CONTESSA – Loc. Prato della Contessa, Castel del piano (GR) –

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Contessa/@42.8807798,11.6041373,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x7a9416052d9e24c3!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.8807798!4d11.6041373

– totale 13 km

– dislivello a salire 800 mt

– difficoltà medio-alta

– durata 7 ore

– portare pranzo al sacco

– possibilità di portare cani

– consigli utili: abbigliamento comodo, scarpe da trekking, un litro d’acqua, maglietta di ricambio, kway,

Quota di partecipazione:

12 euro, i giovani sotto i 12 anni non pagano

GUSTATREKKING A SASSOFORTINO – DOMENICA 18 OTTOBRE ORE 11.00

Dall’abitato di Sassofortino vi incamminerete in un sentiero ad anello lungo l’antica via della transumanza senese, risalirete il fosso Bardellone, fino ad arrivare in prossimità del torrente Farma. Al ritorno visiterete l’abitato di Sassofortino accompagnati dalla guida turistica dell’associazione.

Ritrovo ore 11.00 davanti alla scuola elementare di Sassofortino – Domenica 18 Ottobre – https://www.google.com/maps/place/Scuola+Elementare/@43.0265129,11.104479,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x53e981bd2ce2b96f!8m2!3d43.02656!4d11.11362

– Lunghezza percorso 8 Km

– media difficoltà

– portare pranzo al sacco

– possibilità di portare cani

– consigli utili: abbigliamento comodo, scarpe da trekking, un litro d’acqua, maglietta di ricambio, kway,

Quota di partecipazione:

10 euro, i giovani sotto i 12 anni non pagano

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a questo LINK (specificare nel testo della prenotazione il nome e la data dell’evento scelto)