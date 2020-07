Con Simone Giusti si parla di scuola alla Casa del quartiere

GROSSETO – Si parla di scuola martedì 28 luglio alla Casa del quartiere. L’appuntamento con i “Martedì della Casa del quartiere”, organizzati dalla libreria Qb, in piazza Pacciardi a Grosseto, è alle 21.30 con il libro “La scuola è politica. Abbecedario laico, popolare e democratico” di Simone Giusti, Federico Batini, Giusi Marchetta, Vanessa Roghi, edito da Effequ.

Simone Giusti, uno degli autori del libro, ne parlerà insieme a David La Mantia.

IL LIBRO

La scuola non deve fare politica, dicono; eppure non potrebbe, anche volendo, evitare di esserlo, soprattutto perché porta ogni anno milioni di persone a stare insieme, condividendo esperienze e storie che inevitabilmente produrranno trasformazioni intime, profonde e durature. La scuola, semmai, ha il dovere di compiere delle scelte di campo e di decidere quali trasformazioni vuole ottenere, a quale scopo e al servizio di chi. Perché una cosa è lavorare al servizio dei cittadini più giovani, quelli che stanno disegnando la società di domani, e un’altra è lavorare al servizio dei genitori o, come spesso accade, degli insegnanti. E cambiando l’obiettivo si modifica anche il senso della scuola, la sua finalità politica. Con questo saggio in forma di dizionario si intende offrire, voce per voce, uno strumento per declinare politicamente la scuola e aiutare a costruire una scuola che sia davvero, un giorno non troppo lontano, laica, popolare e democratica.

GLI AUTORI

Simone Giusti è docente e consulente di politiche dell’istruzione, della formazione e dell’orientamento, per Loescher co-dirige la collana scientifica QdR / Didattica e letteratura, tra le sue pubblicazioni Didattica della letteratura 2.0 (Carocci, 2015) e Insegnare con la letteratura (Zanichelli, 2011).

Federico Batini insegna Pedagogia Sperimentale, Metodologia della ricerca educativa, Metodi e Tecniche della Valutazione Scolastica presso l’Università di Perugia.

Giusi Marchetta, insegnante e scrittrice, ha pubblicato, tra gli altri, il saggio Lettori si cresce (Einaudi, 2015); Vanessa Roghi è storica del tempo presente e ricercatrice indipendente, lavora a Rai Tre, il suo ultimo libro è Piccola città (Laterza, 2018)