Con Sgrilli e gli altri artisti una jam session tra teatro e musica

VALPIANA – Alla Ferriera del Cilindro una nuova serata a sorpresa, martedì 10 settembre.

La rassegna “Tra il lusco e il brusco”, organizzata dalla neonata Compagnia del Cilindro ha avuto un successo sopra le aspettative e ha davvero entusiasmato anche gli stessi artisti. E proprio Paolo Migone, attore, autore, comico notissimo al grande pubblico teatrale e televisivo, ha lanciato l’idea di una serata speciale alla Ferriera di Valpiana, una jam session comica e musicale insieme a Sergio Sgrilli e ad altri amici artisti.

Ancora una volta, quindi, la Ferriera del Cilindro accoglierà il pubblico alla luce del tramonto, tra il suono della natura, un bicchiere di vino e un assaggio di buon olio locale. Le affascinanti strutture architettoniche della Ferriera settecentesca saranno la scenografia dello spettacolo en plein air.

L’ingresso è di 15 euro, che serviranno all’associazione per i progetti in corso per valorizzazione del luogo. I posti sono limitati. Prenotazioni presso la Novella (Tel. 0566 919005).