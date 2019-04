“Con parole loro” la conferenza per parlare di lavoro e postfordismo

GROSSETO – Venerdì 5 aprile alle ore 16,30 per il ciclo di conferenze su “Lavoro bene comune”, presentazione del libro “Con parole loro. L’amore per il lavoro nella tempesta del postfordismo”.

Incontro con l’autrice Frida Nacinovch e Maurizio Brotini della Segreteria regionale Cgil.

Il libro

Il lavoro negli anni della crisi è l’ingegnere neolaureato che ringrazia la sua buona stella per essere stato assunto come commesso in un supermercato e che fa il suo vero mestiere quando si rompe l’impianto di aria condizionata del punto vendita. È la ragazza trentenne, con laurea e master, che finisce per lavorare in una catena di abbigliamento come finta imprenditrice di se stessa. Poi ci sono gli operai, quelli come ce li immaginiamo, con la tuta da lavoro e i turni alle catene di montaggio. Più tecnologiche di una volta, ma con tempi di produzione sempre più stretti. Aziende in salute e aziende quasi decotte, fabbriche che viaggiano a pieno regime e fabbriche occupate per impedire il trasloco dei macchinari. Un mondo che è stato un piacere e un onore raccontare attraverso la lente di ingrandimento di chi non è solo lavoratore ma anche delegato sindacale, sempre in produzione. Nel segno di quella antica massima – l’unione fa la forza – che è alla base del movimento operaio fin dalla rivoluzione industriale.

L’autrice

Frida Nacinovich. Giornalista professionista, inizia l’attività nel 1995 collaborando con i quotidiani Liberazione e il manifesto; nel 1998 viene assunta a Liberazione, diretta da Sandro Curzi. Inviata parlamentare, vincitrice del premio Sulmona nel 2000, è stata coautrice del libro Ditelo a Sparta (Graphos) sulla guerra nei Balcani; di Una finestra al quarto piano (Ediesse), con Franco Garufi e Andrea Montagni; e di Cinque bandiere – 1967-2013 (Punto Rosso), ancora con Montagni.

Dal 2014 al 2017 è stata assistente politica dell’europarlamentare Curzio Maltese a Strasburgo e Bruxelles. È notista politica del mensile telematico Reds della FILCAMS CGIL; sul bisettimanale della sinistra sindacale CGIL sinistrasindacale.it continua raccontare il lavoro nell’epoca della crisi.

Appuntamento presso la Sala CGIL Calogero Cangialosi (già Sala 1° Maggio) – via Repubblica Dominicana 80 D/G – Grosseto Evento organizzato dal Comitato Grossetano “Stegano Rodota” per la difesa dei Beni Comuni.