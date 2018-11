Con “Omaggio a Ravel” si concludono i concerti d’autunno del Rotary club

GROSSETO – Con un “Omaggio a Ravel”, in programma venerdì 9 novembre alle ore 19 nella Chiesa della Misericordia, si conclude la serie 2018 dei “Concerti d’Autunno” che il Rotary Club Grosseto offre ogni anno ai cittadini di Grosseto. Al pianoforte il pianista filippino-americano Victor Asuncion che proporrà la interpretazione di tre brani: Mirors, Jeax d’eau, Gaspard de la nuit.

Come già nel terzo concerto la serata sarà dedicata alla Rotary Foundation ed è prevista una raccolta fondi volontaria a favore delle iniziative umanitarie e di solidarietà che la Fondazione intraprende in tutto il mondo, a partire dalla lotta contro la poliomielite che la vede protagonista in assoluto.

Victor Asuncion come solista recitalista e concertista, è stato applaudito in tutto il mondo, dal Brasile al Canada, dal Giappone al Messico, in Francia, in Italia, negli Stati Uniti e in Spagna. Ha esordito orchestralmente a 18 anni e nel 1999 ha debuttato nel recital, a New York, nel Weill Recital Hall di Carnegie.

Le sue registrazioni comprendono musiche di L. van Beethoven. Shostakovich e Rachmaninoff, nonché Chopin e Grieg. Victor Asuncion è il fondatore e direttore artistico della “FilAm Music Foundation”, una fondazione senza scopo di lucro che si dedica alla promozione di musicisti classici filippini.