Con Oblivion la Bibbia riveduta e scorretta diventa uno spettacolo

GROSSETO – Oblivion, la Bibbia riveduta e scorretta, va in scena venerdì 15 marzo alle 21, al teatro Fonderia Leopolda.

“La Cena perfetta” è uno spettacolo scritto da Davide Calabrese, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli, musiche di Lorenzo Scuda, interpretato da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli, con regia di Giorgio Gallione.

Oblivion è un gruppo comico musicale-teatrale composto da cinque attori-cantanti (ma anche mimi e musicisti) di cabaret. I cinque miracolati dalla banda larga, i cinque punti del governo del cantare, i cinque madrigalisti post-moderni. Per anni hanno fatto Musical per amore del Musical e per mangiare col Musical. Sognavano di morire per amore e nel frattempo stavano morendo di fame. Oggi sono diventati gli artisti più cliccati del web e acclamati in televisione. Gli Oblivion hanno un sacco di maestri fra cui il Quartetto Cetra, Giorgio Gaber, i Monty Python, anche se non hanno mai incontrato un di loro.

Presentano il nuovo Spettacolo “La Bibbia Riveduta e Scorretta” un nuovo irresistibile show “oblivionescamente” dissacrante che lascerà il pubblico senza fiato. Una Bibbia riveduta e scorretta. L’eterna lotta tra Potere Divino e Quarto Potere sta per prendere forma. Perché puoi essere anche Dio sceso in terra, ma se non hai un buon ufficio stampa non sei nessuno!