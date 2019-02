Con Makarovic e Luti un pomeriggio di note da non perdere

GROSSETO – Va in scena sabato 16 febbraio il quinto appuntamento in cartellone per la rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura, organizzata anche per la stagione 2018/2019 dall’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”.

Alle 17 nell’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’istituto, in via Bulgaria 21 a Grosseto (l’ingresso, come per tutti gli eventi della rassegna è libero e gratuito per tutti) si esibiranno Michele Makarovic alla tromba e Samuele Luti alla fisarmonica. Il programma del concerto prevede l’esecuzione di brani come Laurita (di Richard Galliano), La foule (Angel Cabral), Hymne a l’amour (Edith Piaf e Marguerite Monnot), Czaedas (Vittorio Monti), Chiquilin de Bachin (Astor Piazzolla), Fou rire (Richard Galliano), Spleen (Richard Galliano), Georgia on my Mind (Carmichael-Gorrell) e Libertango (Astor Piazzolla). Michele Makarovic (Grosseto, 1965) si è diplomato in tromba al conservatorio di Livorno sotto la guida di Alessandro Marchetti.

Dopo varie esperienze nel campo classico, ha diretto i suoi studi verso un indirizzo jazzistico, frequentando i corsi di Siena Jazz sotto la guida di Paolo Fresu e Giancarlo Gazzani. Si è specializzato in big band Jazz alla scuola popolare di “Testaccio”, a Roma, sotto la guida di Danilo Terenzi e Roberto Ottini, e ha partecipato come orchestrale e solista a tante trasmissioni televisive tra le quali “Unomattina” su Rai1, “Campioni di ballo” su Canale 5, “Fenomeni” su Rai 1, “Paolo Limiti Show” su Rai 1 e “Serata d’Onore” su Rai 1. Ha approfondito i suoi studi anche verso la musica latino americana e ha partecipato come musicista a tournée teatrali con attori come Lino Banfi, Piera Degli Esposti e Gigi Proietti, con il quale collabora dal 2006. È laureato in tromba e in trombone all’istituto “Mascagni di Livorno”.

Attualmente è docente in tromba e trombone all’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto. Samuele Luti (Massa Marittima, 1974) ha cominciato a soli sei anni a studiare fisarmonica, prima a Grosseto e poi sotto la guida dei maestri Salvatore di Gesualdo e Ivano Battiston al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. Si è poi perfezionato in musica jazz. Ha vinto concorsi nazionali (tra cui Genova, Roma e Perugia) e ha suonato in tutto il mondo: dalla Francia all’Olanda, Svezia, Norvegia e Canada.