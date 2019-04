Con l’associazione Rosa Parks incontro sul movimento ecumenico

GROSSETO – L’associazione Rosa Parks e la Chiesa Evangelica Battista di Grosseto in collaborazione con l’Ufficio diocesano per l’ecumenismo invitano all’incontro: “Il movimento ecumenico: una grande impresa in perdita”? Una riflessione a partire dalla visita di Papa Francesco a Ginevra in occasione dei 70 anni del Consiglio Ecumenico delle Chiese (giugno 2018).

«Il dialogo ecumenico tra le diverse Chiese cristiane attraversa da anni una fase di stallo. Perché – si chiedono dall’associazione -? Invitato a Ginevra per le celebrazioni dei 70 anni del Consiglio Ecumenico delle Chiese (organismo che riunisce protestanti, anglicani e ortodossi), papa Francesco ha offerto un’originale chiave di lettura: l’ecumenismo è in difficoltà perché si tratta di una “grande impresa in perdita”. Già, perché se si rifiuta “ogni ripiegamento autoreferenziale… non si tutelano a dovere gli interessi delle proprie comunità. Scegliere in nome del Vangelo il fratello anziché se stessi significa spesso, agli occhi del mondo, lavorare in perdita. Non abbiamo paura di lavorare in perdita! Si tratta di perdita evangelica, secondo la via tracciata da Gesù”».

All’incontro, che si terrà venerdì 12 aprile alle ore 12 presso la chiesa evangelica in via Piave parteciperanno: Maria Chiara Biagioni, giornalista cattolica (Servizio di Informazione Religiosa), Luca M. Negro, pastore, presidente della Federazione Chiese Evangeliche.