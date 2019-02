Con “La Gente di Cerami” emozioni a teatro

PITIGLIANO – Un pomeriggio in compagnia delle parole di Vincenzo Cerami, anzi della “gente” di Cerami, domenica 24 febbraio, alle 17 e 30, al Teatro Salvini di Pitigliano, per la regia di Norma Martelli con gli attori Massimo Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo ed i musicisti Alessio Mancini e Sergio Colicchio.

Lo spettacolo “La Gente di Cerami” è la messa in scena di alcuni racconti dello scrittore Vincenzo Cerami, autore del celebre libro “Un borghese piccolo piccolo”.

L’occhio indiscreto dell’autore si ferma a osservare attimi e ritagli della vita quotidiana e coglie gli uomini nella loro intimità, nel dolore o nel sollievo, nella sorte avversa o nella fortuna e così, per gioco, ne ricostruisce la storia. Un popolo di piccoli antieroi a cui Anna Ferruzzo e Massimo Wertmuller con la loro straordinaria bravura danno voce, attraverso le parole del poeta. Fa da cornice la musica di Nicola Piovani.

La stagione teatrale di Pitigliano è promossa dal Comune con la prestigiosa collaborazione della Fondazione Caffeina Cultura di Viterbo.

Ecco i prossimi spettacoli: 10 marzo Moby Dick – La bestia dentro per la regia di Davide Sacco; 31 marzo Cabaret Sacco e Vanzetti, diMichele Santeramo per la regia di Giampiero Borgia. Infine lo spettacolo per i bambini, delle scuole “Alice nel paese delle meraviglie”, di e con Chiara de Bonis.

Costo biglietti: intero platea €12; ridotto platea €10; intero galleria €10; ridotto galleria €8. Under 12: €4. Biglietti per gli spettacoli riservati alle scuole: 3 euro.

Prevendita biglietti presso l’ufficio turistico di Pitigliano 0564 617111 – 350 0382685 il martedì ore 10-12; il giovedì ore 15 – 17; il venerdì ore 10 -12. E’ possibile acquistare i biglietti anche al teatro Salvini il giorno prima degli spettacoli ore 10:30-12:00 e 15.30-18:00.